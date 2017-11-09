СГК поддержит детское научное шоу

С понедельника, 13 ноября, в красноярских школах стартуют Дни науки «Планета Земля», организованные интерактивным музеем науки «Ньютон Парк» при поддержке главного управления образования администрации города Красноярска и Сибирской генерирующей компании. Для старшеклассников пройдут однодневные лекции-шоу, а ученики 5-9 классов смогут посетить интерактивные выставки в своей или соседней школе.

Первой экспозицию примет лицей № 11 в Кировском районе краевого центра, всего же Дни науки охватят 70 городских учебных заведений. Цель мероприятий — пробудить в детях азарт к исследованию окружающего мира, позволить им окунуться в удивительный мир науки и сформировать интерес к естественнонаучным дисциплинам. Лекции и выставки продлятся до середины декабря.

Привычные разделы школьной программы, такие как электричество и магнетизм, молекулярная физика и органическая химия, биология и география предстанут перед участниками проекта в новом свете. А абстрактные термины из учебника превратятся в то, что можно потрогать своими руками. Например, школьники смогут ближе познакомиться с понятиями температуры и теплопроводности с помощью телевизора и паровой машины, не просто наблюдая за их работой, но и взаимодействуя с ними. Энергии и энергетике посвящено сразу несколько блоков интерактивного шоу.

«Мы давно привыкли к комфорту, который дарят нам тепло и электричество. Но о том, как они производятся, большинство даже не подозревает. Как работает теплоэлектроцентраль? Как она преобразует солнечную энергию, которая миллионы лет назад была запасена в угле, в тепловую и электрическую энергию для нужд города? Почему именно углерод стал базовым химическим элементом для разных форм жизни на Земле? Каким образом древние растения превратились в полезные ископаемые, и как человек научился получать из них энергию? Мы решили ответить на все эти вопросы, не только объяснить, за счёт чего человек обеспечивает привычный нам комфорт в городах, но и рассказать о древней истории нашей планеты» — рассказал научный сотрудник интерактивного музея науки «Ньютон Парк» Семен Лукин.

«Вклад в образование детей — это инвестиции в наше общее будущее, возможность вырастить грамотную смену специалистов, в том числе, в области энергетики, — считает заместитель директора Красноярского филиала СГК по стратегическим коммуникациям Анастасия Дьякова. — Мы сами ведем несколько образовательных проектов, ежегодно проводим энергоуроки в красноярских школах, а в Назарове в этом учебном году выпускается первый энергокласс. С "Ньютон-парком" сотрудничаем впервые, нам понравилось, что программа Дней науки "Планета Земля" охватывает сразу несколько направлений — физику, биологию, географию. Надеемся, что знания, полученные в наглядной и даже игровой форме, надолго запомнятся ребятам, а отклик от шоу поможет им определиться с будущей профессией».

Подготовлено по материалам пресс-службы СГК

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