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Красноярские студенты могут похвастаться зарплатой в 34 тысячи рублей

Главная Общество
Красноярск
12:32 9 Ноября 2017
зарплата, красноярск, студенты, университет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сервис Зарплата.ру опубликовал данные опроса красноярских студентов. В нем приняли участие 1083 человек.

Эксперты выяснили: 55% студентов совмещает учебу и работу, а 45% предпочитают сконцентрироваться на образовании. Четвертая часть нынешних красноярских студентов говорят, что их ежемесячный доход составляет от 11 до 16 тысяч рублей. 19% опрошенных зарабатывают от 16 до 20 тысяч. И лишь каждый десятый - от 34 тысяч рублей.

Любопытно, что 54% сегодняшних студентов работают в сфере, не связанной с их будущей профессией, четверть работает по специальности, а еще 21% рассказали, что их работа частично связана с профилем образования.

Самой популярной сферой работы среди бывших и нынешних студентов Красноярска стала сфера продаж – 21% и 26% соответственно. Бывшие студенты признались, что часто работали в общепите - 12%, в промышленности и в образовании – по 8%, а также в науке и IT-сфере по 7%. Также респонденты рассказали, что трудились грузчиками, охранниками, строителями.

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