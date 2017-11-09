ГУК «Жилфонд» усилил контроль за вывозом мусора с придомовых территорий

Чтобы повысить качество услуги по вывозу твердых бытовых отходов, руководители ГУК «Жилфонд» не менее одного раза в неделю будут инспектировать организованные мусорные стоянки, относящиеся к домам под управлением городской управляющей компании.

Бытовые отходы вывозят согласно графику (1 раз в день), он утвержден жителями дома. Периодичность вывоза мусора разрабатывается с учетом санитарных норм и правил к содержанию домов и зависит от площади многоквартирного дома и количества жителей в нем.

«За последний месяц к нам поступило несколько точечных обращений от жителей с жалобами на вывоз мусора. Кого-то не устраивает время вывоза, кого-то быстрая заполняемость баков, поскольку жители из других домов и близстоящих павильонов приносят мусор не на свою стоянку, - отмечает генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова, - и если время вывоза достаточно просто скорректировать, то нерадивых горожан несколько проблематично. Каждая управляющая компания отвечает только за свои контейнеры. Поэтому и было принято решение усилить контроль, за вывозом ТБО, чтобы исключить ситуации с захламлением мусорных стоянок и территорий».

Если в Вашем дворе возникли вопросы по содержанию придомовой территории, в том числе по вывозу твердых бытовых отходов, необходимо обращаться в отдел технического надзора за состоянием жилищного фонда ГУК «Жилфонд»:

Железнодорожный и Центральный районы: 273-08-49

Ленинский район: 273-00-44, 273-00-57, 273-00-55

Кировский район: 275-17-46, 275-17-47

Свердловский район: 261-03-55

Советский район: 274-89-16

Октябрьский район: 274-43-37, 274-43-39



По материалам пресс-службы ГУК «Жилфонд»