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В Красноярске открылась «Школа городских изменений»

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Красноярск
10:22 9 Ноября 2017
школа, город, активисты, модернизация
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В рамках нового проекта РУСАЛа «Школа городских изменений» прошла серия переговорных и обучающих площадок «Люди для города – город для людей».

На мероприятии гости и участники могли обсудить актуальные городские проблемы и идеи по их решению на аквариуме «Как люди сами могут менять свой город к лучшему», научиться передовым технологиям на семинаре по социальному проектированию и тренингах по организации волонтерской деятельности и оценке социальных проектов, найти единомышленников на нетворкинге «Объединяем людей и идеи», а также потренироваться в написании заявок для грантовых конкурсов компании РУСАЛ.

Участниками «Школы» стали представители волонтерских движений, некоммерческих и бизнес-организаций, проектные и инициативные группы и просто активные горожане, готовые включиться в позитивные изменения в своем городе, – всего более 140 человек. Спикерами и ведущими площадок выступили региональные и федеральные эксперты в области социального проектирования, волонтерства и развития городской среды – соучредитель и руководитель добровольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский, руководитель проекта «Душевный базар» Инга Моисеева, управляющий партнер компании «Проектдевелопмент» Антон Шаталов и директор по развитию медиагруппы «Прима» Илья Сураев.

- Прошедшая сессия «Школы городских изменений» позволила городским активистам не только научиться эффективным технологиям социального проектирования и волонтерства, но и обсудить с федеральными и региональными экспертами возможности и перспективы личного участия в городских изменениях. Надеемся, что реальные примеры успешных проектов, о которых рассказывали наши спикеры, вдохновят гостей «Школы» на новые инициативы, а семинары и тренинги помогут правильно их сформулировать и реализовать, - говорит Ольга Солодилова, исполнительный директор Центра социальных программ.

«Школа городских изменений» — это социально-образовательная программа РУСАЛа, которая направлена на формирование и обучение инициативных групп, заинтересованных в решении актуальных социальных проблем региона, а также на создание сообществ активных граждан для развития добровольчества и социального предпринимательства. «Школа городских изменений» объединяет активных жителей города и профессионалов в сфере социального проектирования, корпоративного волонтерства, предпринимательства и территориального развития. Обучение проводится экспертами отрасли в формате семинаров и воркшопов в течение всего года.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

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Организации: РУСАЛ
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