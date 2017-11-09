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Красноярский край вошел в Топ-5 регионов России по инвестиционной активности

Главная Общество
Красноярск
09:31 9 Ноября 2017
общество, красноярск, регионы, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Деловой журнал «Инвест-Форсайт» опубликовал рейтинг инвестиционной активности регионов за октябрь 2017 года. Красноярский край в нем занял четвертое место, опередив Новосибирскую, Иркутскую и Кемеровскую области. 

Основой рейтинга стали любые сообщения о запускаемых и реализуемых инвестиционных проектах в регионах. Все субъекты РФ ранжированы в списке по количеству этих сообщений. 

Так, в Красноярском крае наибольшее количество сообщений приходится на отрасли «ЖКХ и инфраструктура», «Наука и технологии». Это единственный регион, в котором много публикаций о научных достижениях. 

«Есть публикации и о технологических разработках. Красноярские ученые разработали технологию управляемого синтеза магнитных нанопорошков. Ученые Института физики им. Л.В. Киренского Красноярского научного центра СО РАН (КНЦ СО РАН) научились синтезировать магнитные наночастицы с ядром из никеля и непроводящей ток углеродной оболочкой», — говорится в сообщении. 

Отметим, что лидирует в списке Ростовская область, на втором месте расположился Алтайский край, на третьем — Республика Татарстан. 

Красноярский край вошел в Топ-5 регионов России по инвестиционной активности

Фото: if24.ru

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