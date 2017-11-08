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Жителей Свердловского района просят жаловаться на небезопасные проезды

Главная Общество
Красноярск
16:55 8 Ноября 2017
общество, красноярск, ремонт, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жителей Свердловского района просят сообщать о небезопасных проездах во дворах. Обращения граждан будут учитываться при формировании плана на 2018 год. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

После того, как заявка на ремонт проезда поступит в администрацию, на место отправят комиссию. Специалисты оценят степень износа асфальтобетонного покрытия, а также интенсивность использования данной магистрали. 

Отмечается, что на данный момент в списке междворовых проездов района, запланированных к ремонту в следующем году, числятся 22 объекта.

«Для нас очень важен комплексный подход к благоустройству дворовых территорий. Поэтому отремонтированные проезды продолжают или завершают благоустройство отдельных участков района. Принимая отремонтированные междворовые проезды, мы, в первую очередь, смотрели на качество  выполненных работ, удобство и безопасность для всех участников дорожного движения, включая маломобильные группы населения», – отметил руководитель администрации Свердловского района Владимир Саар.

Отметим, что в 2017 году в районе было отремонтировано 19 проездов к многоквартирным домам (около 5,2 тысяч квадратных метров). 

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации

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