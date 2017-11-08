В Красноярском крае назвали самые редкие для региона профессии

Специалисты агентства труда и занятости населения назвали самые редкие профессии в Красноярском крае.

Так, реже всего в краевом банке вакансий встречаются предложения в области ремесленного производства. Среди них: вышивальщицы, кузнецы, разрисовщики и так далее. Они создают эксклюзивные авторские изделия, чаще работают руками.

«Если много лет назад кузнечное дело было повсеместно распространено, то сегодня мастеров единицы, хотя их труд востребован», — говорится в сообщении.

Отметим, что по числу вакансий в крае лидирует сфера строительства, за ней идет торговля и ремонт автотранспорта. Всего с начала года в краевую службу занятости заявлено более 200 тысяч предложений работы.

Фото: vk.com/afontovo