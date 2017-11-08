8 ноября
Красноярск
погода -1 °C
курсы валют
58.46
 
€ 67.77
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Красноярском крае назвали самые редкие для региона профессии

Главная Общество
Красноярск
15:35 8 Ноября 2017
общество, красноярск, город, работа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Специалисты агентства труда и занятости населения назвали самые редкие профессии в Красноярском крае. 

Так, реже всего в краевом банке вакансий встречаются предложения в области ремесленного производства. Среди них: вышивальщицы, кузнецы, разрисовщики и так далее. Они создают эксклюзивные авторские изделия, чаще работают руками. 

«Если много лет назад кузнечное дело было повсеместно распространено, то сегодня мастеров единицы, хотя их труд востребован», — говорится в сообщении. 

Отметим, что по числу вакансий в крае лидирует сфера строительства, за ней идет торговля и ремонт автотранспорта. Всего с начала года в краевую службу занятости заявлено более 200 тысяч предложений работы. 

Фото: vk.com/afontovo

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: ОК РУСАЛ поставит более 500 тонн алюминия для модернизации трамвайного парка Москвы

ОК РУСАЛ поставит более 500 тонн алюминия для модернизации трамвайного парка Москвы

8 Ноября 2017 г.
Будет поставлен алюминий для производства интерьеров 300 трамваев
Новости Красноярска: В школьных столовых Красноярска могут начать принимать специальные карты

В школьных столовых Красноярска могут начать принимать специальные карты

8 Ноября 2017 г.
С 9 ноября по 28 декабря взрослые смогут озвучить свои предложения по улучшению питания
Новости Красноярска: «Газпромнефть» исполняет мечты

«Газпромнефть» исполняет мечты

8 Ноября 2017 г.
Компания запускает новогоднюю акцию
Новости Красноярска: Красноярские энергетики проводят тренировку по устранению последствий урагана

Красноярские энергетики проводят тренировку по устранению последствий урагана

8 Ноября 2017 г.
По легенде от МЧС поступило сообщение о штормовом предупреждении
Новости Красноярска: Красноярские журналисты ответили депутату Бадюкову за крысу

Красноярские журналисты ответили депутату Бадюкову за крысу

8 Ноября 2017 г.
Телекомпания ТВК уличила депутата Горсовета во вранье
Новости Красноярска: Опытные водители чаще других попадают в аварии в Красноярске

Опытные водители чаще других попадают в аварии в Красноярске

8 Ноября 2017 г.
В ГИБДД провели анализ аварийности на дорогах
Новости компаний
07/11
Красноярские энергетики ведут работы по повышению надежности электроснабжения
07/11
Прямая уплата НДС в бюджет убьёт «обнал»?
03/11
Компании «КрасКом» объявлена благодарность за оперативное подключение спортивного комплекса «Тотем» к городской системе водоснабжения
02/11
Школьников и студентов региона познакомят с профессиональными секретами энергетиков
01/11
На корпоративном сайте СГК появился виртуальный тур по Красноярской ТЭЦ-3
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае из-за сильного ветра 16 тысяч человек остались без света

В Красноярском крае из-за сильного ветра 16 тысяч человек остались без света

4 Ноября 2017 г.
24 бригады и 26 единиц спецтехники участвуют в работах по восстановлению электричества
Новости Красноярска: Двое человек погибли в ДТП под Балахтой

Двое человек погибли в ДТП под Балахтой

6 Ноября 2017 г.
Еще шестеро получили серьезные травмы
Новости Красноярска: Имущество красноярской компании «Делси-С» продадут за 108 млн рублей

Имущество красноярской компании «Делси-С» продадут за 108 млн рублей

7 Ноября 2017 г.
Стоимость комплекса уменьшилась на 42 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.