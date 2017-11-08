Погорельцев из поселка Стрелка переселяют в непригодные для жилья дома

Погорельцев из поселка Стрелка переселяют в дома, непригодные для жизни. По словам новоселов, их буквально принуждают переезжать в опасные «дома-сараи» — просят подписать договоры и юридически признать, что жилье готово к эксплуатации.

Так, один из местных жителей показал корреспонденту СТС-Прима свой недоделанный дом. Котельная в жилище находится в стадии ремонта, а вместо ванной и туалета рабочие оставили строительную плитку и части труб. Мужчина ежедневно топит свой дом, чтобы тот не промерз насквозь.

«Дом строился на болоте. Под полом оказалась вода. Пришлось собственноручно разбирать полы и сушить их две недели. Потом снег начал таять, через потолок опять все залило», — сказал житель поселка Стрелка.

В конце сентября краевые власти отчитывались, что дома полностью готовы для проживания. В них якобы был сделан косметический ремонт, оборудованы котельные и санузлы. Но на деле все оказалось гораздо хуже, говорят местные жители.

Депутат краевого Заксобрания Евгений Черных прокомментировал журналистам, что больше всего жителей не устраивает плохое качество строительных работ.

«Во многих домах стоит сырость, из-за чего по стенам пошел грибок. Будем разбираться. Со своей стороны я намерен направить соответствующие запросы в ответственные ведомства», – рассказывает Черных.

Начальник строительной бригады ответил, что такие «недочеты» будут всплывать в процессе эксплуатации. Их в очередной раз пообещали исправить в ноябре текущего года. Сами рабочие жалуются, что им постоянно задерживают заработную плату. Отделочник Валентин Зубов и вовсе признался, что рабочие и прорабы не имеют соответствующего образования и не могут отличить шпатель от лопаты.

Напомним, весной этого года пожары в поселке Стрелка уничтожили 34 дома, жилья и имущества лишились более 200 человек. Краевые власти под руководством экс-губернатора Виктора Толоконского взяли ситуацию под свой контроль и выделили деньги на строительство нового жилья для погорельцев.

Фото: скриншот сюжета СТС-Прима