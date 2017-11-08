«Газпромнефть» исполняет мечты

Последние два месяца уходящего года сеть АЗС «Газпромнефть» объявляет временем волшебства и подарков. Хэштег для исполнения желаний: #этомечта.

Кто в детстве не писал письма Деду Морозу? Повзрослев, многие перестают верить в чудеса. В компании уверены: зря! Теперь свои заветные желания красноярцы могут адресовать сети АЗС «Газпромнефть». Для этого с 1 ноября по 22 декабря необходимо купить на АЗС горячие напитки в стаканчиках с новогодним дизайном (стандартный объем - 200 мл и XL - 300 мл). После этого написать на стакане свое новогоднее пожелание, сфотографировать и выложить в Instagram c хэштегом #этомечта или #этомечтаXL. В компании обещают позаботиться о том, чтобы Дед Мороз обязательно его увидел!

«Ну а чудеса – они ведь совсем рядом. Не верите? Скачайте или обновите мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть», наведите камеру смартфона на наш новогодний стаканчик – и персонажи на нем оживут!», - добавили организаторы акции.

Ознакомиться с подробными правилами акции Вы можете здесь.

фото предоставлено компанией «Газпромнефть»