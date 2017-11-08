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В школьных столовых Красноярска могут начать принимать специальные карты

Главная Общество
Красноярск
14:37 8 Ноября 2017
школы, город, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Родители и ученики смогут внести предложения по изменению блюд в школьных столовых, а также высказать свое мнение по поводу внедрения безналичного расчета по специальным школьным картам. С 9 ноября по 28 декабря в учебных учреждениях начнутся масштабные опросы, которые коснутся качества питания в красноярских школах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

«Родители и ученики смогут оценить качество блюд, сообщить о фактах нарушения норм СанПиНа в школьных пищеблоках, инициировать проверку в том или ином образовательном учреждении, высказать свое мнение относительно ценовой политики организаторов питания, выйти с предложениями об изменении оформления столовой, внедрении практики безналичного расчета», — прокомментировала руководитель управления образования Татьяна Ситдикова. 

Все собранные данные будут систематизированы и обобщены. Результатом работы должны стать позитивные изменения в сфере школьного питания. Оставить свое мнение можно по телефону 226-13-56, на сайте мэрии, а также в школах.  

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации

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