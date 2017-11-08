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Красноярские энергетики проводят тренировку по устранению последствий урагана

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Красноярск
14:02 8 Ноября 2017
красноярск, энергетика, шторм
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Быстрое реагирование и слаженные действия – залог успешного устранения последствий аварийных ситуаций. Для того чтобы быть готовыми в кратчайшие сроки устранить возможные технологические нарушения энергетики проводят учебные тренировки.

8 ноября специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Красноярскэнерго» совместно с филиалами «Хакасэнерго», АО «Тываэнерго», Региональным штабом, территориальными органами исполнительной власти и местного самоуправления, подразделениями МЧС России, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - «Красноярское ПМЭС», «Хакасское ПМЭС» и территориальными сетевыми организациями проводят учения по проведению аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений, в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.

По легенде: от МЧС России по Красноярскому краю поступило сообщение о штормовом предупреждении на территории центральных и южных районов края, которое будет сопровождаться обильными осадками в виде мокрого снега и порывами ветра до 30 м/с. Такие погодные явления могут стать причиной сбоев в работе энергооборудования. В 9:43 в связи с фактическими ухудшением погодных условий и массовыми отключениями электроэнергии филиал «Красноярскэнерго» был переведен в особый режим работы. Поступила информация о массовых технологических нарушениях в Емельяновском и Курагинском районах и возгорании на подстанции «Восточная». В результате этого прекращено электроснабжение 30 населенных пунктов Емельяновского и Курагинского районов, части быта г. Красноярска. Для координации аварийно-восстановительных работ был собран оперативный штаб. Осуществляется взаимодействие с администрацией, муниципалитетами. Для определения причин и проведения восстановительных работ направлены мобильные аварийно-восстановительные бригады.

В учениях задействованы 25 бригад оперативно-ремонтного персонала, 78 человек, 30 единиц техники, а также привлечены четыре бригады в составе 16 человек и 4-х единиц техники из филиала «Хакасэнерго», АО «Тываэнерго», АО «КрасЭко» и филиала «Красноярское ПМЭС».

«В процессе тренировки запланирована отработка организации временных схем электроснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, с применением резервных источников электроэнергии, организация деятельности горячих линий, увеличение количества операторов и каналов приема входящих обращений граждан, организация взаимодействия с дежурными службами ЕДДС, оперативного Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на уровне региона», - пояснил Роман Дудин, заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго».

фото предоставлено департамента по связям с общественностью ПАО «МРСК Сибири»

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