Красноярские журналисты ответили депутату Бадюкову за крысу

Красноярские журналисты телекомпании ТВК представили специально для sibnovosti.ru фото, которые являются доказательством вранья депутата Горсовета и руководителя школьного комбината питания Артема Бадюкова.

Напомним, депутат красноярского Горсовета Артем Бадюков в социальных сетях прокомментировал инцидент с мертвой крысой, найденной журналистами ТВК во время проверки комбината школьного питания.

По словам народного избранника, 7 ноября журналисты «взяли штурмом» комбинат школьного питания, директором которого и является Бадюков. Они якобы перелезли через забор, прибежали в мясной цех и подложили мертвую крысу.

В своем комментарии журналисты заявили, что «штурмовать» комбинат у них не было никакой нужды, поскольку ворота были открыты.

«Наша съемочная группа прошла через открытые ворота комбината. В рамках проекта мы всегда проверяем организацию на нарушения и заходим во все открытые помещения. В одном из таких таких помещений мясного цеха мы и обнаружили эту крысу», – рассказала корреспондент Новостей ТВК Екатерина Кашутчик, которая является автором рубрики «Проверка».

Добавим, что в комментариях к новости читатели уже припомнили журналистам ТВК случай с мышью во время открытия театра Пушкина и задались вопросом - а не ее ли телевизионщики обнаружили во владениях Бадюкова.

фото предоставлены телекомпанией ТВК