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Опытные водители чаще других попадают в аварии в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
13:09 8 Ноября 2017
дтп, авария, гибдд, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Анализ аварийности на дорогах Красноярска о многом рассказал сотрудникам ГИБДД. В частности, в пресс-службе ведомства заявили: «мы привыкли считать водителями-профессионалами мужчин средних лет, у которых за плечами многолетний стаж вождения. Но именно они возглавляют рейтинг автолюбителей, допустивших наибольшее количество аварий в нашем городе».

По данным автоинспекторов, чаще всего виновниками ДТП становятся мужчины в возрасте 30-40 лет и стажем вождения более 15 лет.

«Возможно, сказывается чрезмерная самоуверенность опытных водителей и ошибочное ощущение полного контроля дорожной ситуации. А вот женщины наоборот, избегают сложных аварийных ситуаций на проезжей части и меньше попадают в дорожные происшествия», - добавили в ГИБДД.

На основании анализа аварийности количество женщин-участников ДТП в пять раз меньше мужчин, и такая тенденция сохраняется с 2013 года, хотя число женщин за рулем с каждым годом только увеличивается.

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