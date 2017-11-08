Опытные водители чаще других попадают в аварии в Красноярске

Анализ аварийности на дорогах Красноярска о многом рассказал сотрудникам ГИБДД. В частности, в пресс-службе ведомства заявили: «мы привыкли считать водителями-профессионалами мужчин средних лет, у которых за плечами многолетний стаж вождения. Но именно они возглавляют рейтинг автолюбителей, допустивших наибольшее количество аварий в нашем городе».

По данным автоинспекторов, чаще всего виновниками ДТП становятся мужчины в возрасте 30-40 лет и стажем вождения более 15 лет.

«Возможно, сказывается чрезмерная самоуверенность опытных водителей и ошибочное ощущение полного контроля дорожной ситуации. А вот женщины наоборот, избегают сложных аварийных ситуаций на проезжей части и меньше попадают в дорожные происшествия», - добавили в ГИБДД.

На основании анализа аварийности количество женщин-участников ДТП в пять раз меньше мужчин, и такая тенденция сохраняется с 2013 года, хотя число женщин за рулем с каждым годом только увеличивается.