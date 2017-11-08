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Красноярский край не вошел в Топ-10 коррумпированных регионов

Главная Общество
Красноярск
09:45 8 Ноября 2017
общество, красноярск, рейтинг, регионы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский край не вошел в число самых коррумпированных регионов. Правовую статистику опубликовала Генеральная прокуратура России. 

Рейтинг составлялся по количеству совершенных экономических преступлений за период с января по сентябрь 2017 года. Так, самым коррумпированным регионом стала Москва. Столица оказалась лидером по количество преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Всего там было зарегистрировано 184 уголовных дела. 

На втором месте оказалась Московская область (102 преступления), на третьем — Санкт-Петербург (84). 7-е место заняла Новосибирская область. Там было зарегистрировано 66 экономических преступлений. На 9-й позиции оказалась Омская область (58). 

Отметим, что в 2016 году Центр стратегических исследований компании Росгосстрах поставил Красноярск на 11-е место по числу коррупционных преступлений. Тогда только 20 % горожан признались, что им приходилось давать деньги работникам различных учреждений.

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