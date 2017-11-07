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Красноярские энергетики ведут работы по повышению надежности электроснабжения

Главная Общество
Красноярск
16:41 7 Ноября 2017
общество, красноярск, электроэнергия
Автор: Sibnovosti.ru
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Филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Красноярскэнерго» продолжает реализацию программы по повышению надtжности электроснабжения социально-значимых объектов города.

Специалисты обеспечили технологическое присоединение к электрическим сетям приёмно-диагностического отделения и нового хирургического корпуса Красноярской межрайонной клинической больницы имени Н. С. Карповича (БСМП). Осуществлено строительство кабельных линий 6 кВ от подстанции «Левобережная» до вновь построенных энергетических объектов: распределительного пункта 6 кВ и трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ. Все оборудование – российских производителей.

«Отличительной особенностью энергообъектов является функция дистанционного управления посредством системы телемеханики и возможность передачи информации о параметрах режимов работы и состоянии коммутационного оборудования на диспетчерский пульт», – отмечает Сергей Любавин, исполняющий обязанности заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала «Красноярскэнерго».

Работы на объекте проводились в рамках программы повышения надежности и развития электросетевого комплекса, утверждённой Правительством Красноярского края и руководством группы компаний ПАО «Россети», и выполнены с опережением сроков.

Фото: ПАО «МРСК Сибири»

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