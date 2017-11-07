Красноярских школьников освободят от тяжелых учебников

Красноярских школьников предложили «разгрузить» с помощью электронный учебников. В 15 учебных учреждениях уже начали вводить виртуальные учебные пособия, чтобы дети могли носить в школу как можно меньше тяжелых книг. Об этом сообщили в пресс-службе красноярской мэрии.

В некоторых школах уже существуют мобильные классы, когда планшеты и ноутбуки развозят по классам на специальных тележках. В других учреждениях дети просто могут скачать учебники на свои гаджеты и спокойно пользоваться ими на уроках.

«В скором времени порядка 20 школ планируют подключиться к электронной образовательной среде. Проект призван не только «опустошить» портфели учеников, сделать их легче, но и расширить возможности организации образовательного процесса, научить детей «полезному» использованию гаджетов. Электронная образовательная среда совместима с учебным планом, синхронизируется с виртуальными классными журналами и дневниками учеников. В единую систему будет автоматически поступать информация о выполненных заданиях, педагог также сможет дать ребенку персональную дополнительную работу. Придя домой, ученик сможет зайти в «свой» учебник с домашнего компьютера и посмотреть, какие задание нужно выполнить к следующему уроку», — сказала Татьяна Ситдикова.

Отметим, что электронная библиотека системы включает в себя порядка 200 учебников. У педагогов и учеников появятся личные кабинеты. Они смогут скачивать книги и делать пометки прямо в учебном пособии.

Примечательно, что все пособия мультимедийные. Они включают аудио и видеофрагменты, интерактивные карты, анимационные ролики и многое другое. На занятиях ребенок сможет использовать вместо учебника собственный телефон, планшет, ноутбук, если же у ученика нет гаджета, его выдадут в классе.