Программист из Железногорска выиграл миллион за портрет из кубиков Рубиков

23-летний программист из Железногорска Роман Страхов за несколько минут собрал портрет Эрне Рубика из 288 кубиков. Благодаря своему таланту в спидкубинге молодой человек смог одержать победу в шоу «Удивительные люди» на федеральном канале. Железногорец выиграл один миллион рублей.

Роман Страхов является двухкратным рекордсменом Европы по сборке кубика Рубика на скорость. Он поставил шесть мировых рекордов по сборке кубиков вслепую, а некоторое время назад занял сразу два первых места на чемпионате Мира в Париже.

Во время передачи Роман Страхов за несколько минут разобрал кубик, чтобы выставить его грани также, как на портрете. В первой передаче программист собрал рисунок с повязкой на глазах. Как программист потратит миллион, он пока не знает.