Красноярский аэропорт накажут за ущемление прав водителей

Западно-Сибирская прокуратура признала незаконными действия руководства красноярского аэропорта. Администрация воздушной гавани штрафовала водителей на 1,5 тысячи рублей за потерю и повреждение пластиковых карт, которые им выдавали на парковке. Это, по мнению сотрудников ведомства, ущемляет права граждан.

Как рассказала официальный представитель транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, размер штрафа за потерю парковочной карты не может быть в несколько раз больше причиненного ущерба (не более 200 рублей).

После проверки гендиректору аэропорта внесено представление. В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя).