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Глава Красноярска не смог дозвониться в службу «005» во время шторма

Главная Общество
Красноярск
15:31 7 Ноября 2017
общество, красноярск, мэр, совещание, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Глава Красноярска Сергей Еремин провел селекторное совещание по вопросам ликвидации последствий штормового ветра в воскресенье. Главы районов сообщили мэру, что уже 5 ноября в городе полностью восстановили электроснабжение, убрали обрывки рекламных баннеров, подключили светофоры и убрали поломанные ветки и деревья. 

Во время совещания мэр прокомментировал работу службы «005». По словам Еремина, большинство жителей так и не смогли дозвониться до операторов, так как линия была перегружена. 

«На все телефоны диспетчерских служб только 4 ноября поступило более восьми тысяч обращений, однако очень многие люди просто не смогли дозвониться. К числу недозвонившихся в службу «005» можно причислить и меня. В субботу утром я не мог связаться с диспетчерами, поэтому подтверждаю: система работает неадекватно современным условиям. Нужно принимать меры для того, чтобы изменить ситуацию», — сказал Еремин. 

Руководителю департамента городского хозяйства Игорю Титенкову поручили разработать предложения по усилению технической поддержки службы «005». Глава города также посоветовал главам администраций более тесно работать с предпринимателями, организациями и предприятиями Красноярска в части качества содержания городских территорий.

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации 

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