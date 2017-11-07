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Красноярск вошел в Топ-5 городов России по качеству работы ЖКХ

Главная Общество
Красноярск
14:13 7 Ноября 2017
общество, красноярск, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярск занял 5-е место в рейтинге городов по качеству работы системы ЖКХ. Такие данные предоставил финансовый университет при правительстве РФ. 

Аналитики сделали замер потребительских оценок состояния жилищно-коммунального хозяйства в крупных и средних городах России. Социологи опросили не менее 600 респондентов в каждом городе. Жителей спрашивали о том, довольны ли они состоянием своего дома, благоустройством города и работой служб ЖКХ. Также аналитики интересовались, считают ли люди свой город удобным для жизни. 

Самую высокую потребительскую оценку работы ЖКХ дали жители Набережных Челнов, Тюмени, Грозного, Краснодара и Красноярска. 

Так, 79% красноярцев оказались довольны состоянием своего дома, 66% — благоустройством города, 70% — работой ЖКХ. 97% опрошенных считают, что в городе возводится достаточное количество жилья, а 79% жителей уверены, что Красноярск удобен для жизни. 

Отметим, что индекс оценки ЖКХ в Красноярске составляет 86%. 

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