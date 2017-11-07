Красноярск вошел в Топ-5 городов России по качеству работы ЖКХ

Красноярск занял 5-е место в рейтинге городов по качеству работы системы ЖКХ. Такие данные предоставил финансовый университет при правительстве РФ.

Аналитики сделали замер потребительских оценок состояния жилищно-коммунального хозяйства в крупных и средних городах России. Социологи опросили не менее 600 респондентов в каждом городе. Жителей спрашивали о том, довольны ли они состоянием своего дома, благоустройством города и работой служб ЖКХ. Также аналитики интересовались, считают ли люди свой город удобным для жизни.

Самую высокую потребительскую оценку работы ЖКХ дали жители Набережных Челнов, Тюмени, Грозного, Краснодара и Красноярска.

Так, 79% красноярцев оказались довольны состоянием своего дома, 66% — благоустройством города, 70% — работой ЖКХ. 97% опрошенных считают, что в городе возводится достаточное количество жилья, а 79% жителей уверены, что Красноярск удобен для жизни.

Отметим, что индекс оценки ЖКХ в Красноярске составляет 86%.