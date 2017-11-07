7 ноября
Красноярск
погода 0 °C
курсы валют
58.46
 
€ 67.77
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

Главная Общество
Красноярск
11:08 7 Ноября 2017
заключенные, режим, тюрьма, город, гуфсин
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В стенах енисейской тюрьмы был раскольник протопоп Аввакум, Иосиф Сталин, святой Лука. Учреждение — последнее за Уралом. Дальше тюрем нет. Поездку журналистов Красноярского края в тюрьму—2 организовали в пресс-службе ГУФСИН. Если связать это «путешествие» с какой-то датой, то это 31 октября — День работников СИЗО и тюрем. Вокруг этой системы, несмотря на многочисленные изменения и достаточную информационную открытость, существует по-прежнему множество мифов. В фоторепортаже Sibnovosti.ru — картинка того, как выглядит старинное здание тюрьмы в Енисейске, лица сотрудников учреждения и общие ощущения от поездки через несколько фотографий. Снимать заключенных в профиль и в анфас нельзя по соображениям безопасности. Отбывающие там срок люди — особо опасные преступники со всей России от 18 до 64 лет.  

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

Федеральное казенное учреждение «Тюрьма № 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю». Именно так полностью звучит название учреждения. Начальник тюрьмы-2 в Енисейске — полковник внутренней службы Андрей Зверев — работает в системе 27 лет. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

Вместе с коллегами Андрей Борисович показывает территорию тюрьмы и рассказывает, как устроено учреждение.

 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

Практически на всей территории в этом учреждении, мягко говоря, не очень многолюдно, а скорее, совсем безлюдно. Мы приехали во время обеденного перерыва и практически не встретили никого. У заключенных был дневной прием пищи и даже на территории, которую можно назвать маленькой колонией внутри тюрьмы, никого не было. 

 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

На территории тюрьмы играет музыка. В эфире — радиостанция «Мир» и весь ее развлекательный контент с веселыми песнями отечественных поп-исполнителей, который, как кажется на первый взгляд, никак не связан с окружающей обстановкой. Полковник Андрей Зверев рассказал, что радио играет для того, чтобы заключенные из разных камер не могли переговариваться между собой. Сами сотрудники тюрьмы говорят: на музыку они давно не обращают внимание и ее звучание не кажется им диссонирующим.   

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

Периметр в енисейской тюрьме—2 — 540 метров. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

Те, кто отбывает наказание 2,3 или 4 года, могут работать на территории тюрьмы. Это, как поясняют сотрудники учреждения, люди, совершившие не тяжкие преступления: они работают с домашними животными, пекут хлеб. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

По периметру тюрьмы расположена одна, на которой круглосуточно дежурит один сотрудник. На наш вопросы «А в тюрьме были подкопы?» ответили, что были, но давно. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

В этом отделе — в «кваш-пункте» — заготавливают на зиму овощи. Полковник Андрей Зверев подчеркнул, что заключенные в тюрьме питаются исключительно экологически чистыми продуктами: свинина своя, хлеб пекут, овощи из теплиц. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

В тюрьме, кроме собственной системы отопления, есть и своя дизельная подстанция. Даже если во всем Енисейске не будет света, в тюрьме—2 он будет точно. Камеры слежения должны работать без каких-либо сбоев. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

Лица заключенных снимать нельзя, только со спины. Они возвращались после обеда на территорию хозяйственной части. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

На территории тюрьмы-2 в 2013 году осужденные построили часовню. Убранством тоже занимались сами. Все, что внутри храма, сделано их руками. Сюда приезжает священник отец Иннокентий. Он общается с заключенными, проводит молебен. Начальник учреждения Андрей Зверев рассказал, что начинал строить храм старовер. Он был осужден по 111 статье уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сначала ему дали 7 лет, а через некоторое время освободили в зале суда. Храм достраивал заключенный-мебельщик.  

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

В тюрьме работают два психолога, есть комната психологической разгрузки. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

Полка с книгами в комнате психологической разгрузки. В тюрьме—2 есть своя библиотека, в фонде — 3247 книг. Как рассказала сотрудник учреждения, заключенные, которым разрешен доступ к библиотеке, в основном спрашивают юридическую литературу, книги об исламе, художественные произведения. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

Часовня на территории тюрьмы. Здесь могут передвигаться только сотрудники и те заключенные, которые работают на хоздворе. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

Когда выпадает слишком много снега, а в Енисейске обильные осадки — не редкость, убирать его активно привлекают заключенных.  

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

В тюрьме — 272 видеокамеры. Оператор отдела режима Наталья следит за тем, что происходит в камерах заключенных. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

Наталья и ее коллеги работают посменно. Замначальника тюрьмы Андрей Никитин пояснил, что на один из экранов выводится картинка с купольной камеры, которая следит за тем, что происходит за территорией тюрьмы. Он рассказал, что видел нашу машину еще до того, как мы подъехали к воротам. Купольная камера четко фокусирует номер автомобиля, это позволяет заранее определять «свой» или «чужой» транспорт. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

В тюрьме—2 есть комната для гостей. Гости — родные и близкие заключенных из разных регионов страны. Кто-то приезжает с детьми, к кому-то — пожилые родители. Но приезжие не всегда доходят до гостевой из-за «подарков» заключенным. Сотрудники учреждения говорят, что презенты с наркотическими веществами от родственников сразу перекрывали доступ к находящимся здесь. 
Жить в комнате можно три дня. Камер наблюдения здесь нет, проживание за счет государства. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

На этой кухне готовят пищу для находящихся в тюрьме—2. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

На каждой емкости — маркировка. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

Помощник повара — один из заключенных со сроком пребывания в тюрьме от 2 до 4 лет. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

В одном из помещений мы увидели вот такого обитателя. Замначальника тюрьмы—2 Андрей Никитин рассказывает, что в одно время здесь не было ни одной кошки. Но после того, как тюрьму одолели грызуны, на помощь пришли коты и кошки. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

Некоторые элементы на дверях камер остались с екатерининских времен. Например, ковка черного цвета в виде стрелы. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

Заместитель начальника учреждения Андрей Никитин показывает стандартную камеру, где содержатся заключенные. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

В тюрьме—2 сидят особо опасные преступники. Среди них — террористы, серийные убийцы. В енисейском учреждении находятся осужденные со всей России. Особо тяжким запрещено поддерживать связь с внешним миром. Абсолютно строгий режим содержания. Мы зашли в камеру с заключенными, у который срок — больше 20 лет. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

У заключенного ближе к решетчетому окну — Моисея (имя изменено) — срок заключения 21 год. Ему 39 лет, на воле у него остались братья. Если не дождутся, говорит он, осуждать не будет, слишком много времени пройдет. Моисей признался, что увлекается чтением исторической литературы, особенно нравится информация про египетские пирамиды. Его сокамерник Иннокентий (имя изменено) в тюрьме четвертый раз. Ему 60 лет, этот срок будет отбывать в тюрьме 10 лет. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

Заключенные прогуливаются на зарешетчатых площадках в течение часа. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

Мониторы, куда выводится картинка с камер наблюдения. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

Один из сотрудников тюрьмы Дмитрий Мордвинов работает здесь с 2003 года. Говорит, что его работа не отличается ни от какой другой практически ничем. «Ко всему привыкаешь», — говорит Дмитрий и добавляет, что в тюрьме работают с людьми. От этого и нужно отталкиваться. 

Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

Фото Sibnovosti.ru 

Редакция издания благодарит пресс-службу ГУФСИН за организацию поездки 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В четверг в Красноярске завоют сирены

В четверг в Красноярске завоют сирены

7 Ноября 2017 г.
В городе будет проводится проверка системы оповещения
Новости Красноярска: Красноярских школьников освободят от тяжелых учебников

Красноярских школьников освободят от тяжелых учебников

7 Ноября 2017 г.
Вместо обычных учебников дети будут пользоваться электронными книгами
Новости Красноярска: Программист из Железногорска выиграл миллион за портрет из кубиков Рубиков

Программист из Железногорска выиграл миллион за портрет из кубиков Рубиков

7 Ноября 2017 г.
Молодой человек собрал картину из 288 кубиков
Новости Красноярска: Красноярский аэропорт накажут за ущемление прав водителей

Красноярский аэропорт накажут за ущемление прав водителей

7 Ноября 2017 г.
Сотрудники аэропорта незаконно штрафовали водителей за потерю парковочных карт
Новости Красноярска: Глава Красноярска не смог дозвониться в службу «005» во время шторма

Глава Красноярска не смог дозвониться в службу «005» во время шторма

7 Ноября 2017 г.
Сергей Еремин назвал работу системы неадекватной
Новости Красноярска: Красноярск вошел в Топ-5 городов России по качеству работы ЖКХ

Красноярск вошел в Топ-5 городов России по качеству работы ЖКХ

7 Ноября 2017 г.
Индекс оценки состояния ЖКХ составили жители города
Новости компаний
07/11
Красноярские энергетики ведут работы по повышению надежности электроснабжения
07/11
Прямая уплата НДС в бюджет убьёт «обнал»?
03/11
Компании «КрасКом» объявлена благодарность за оперативное подключение спортивного комплекса «Тотетем» к городской системе водоснабжения
02/11
Школьников и студентов региона познакомят с профессиональными секретами энергетиков
01/11
На корпоративном сайте СГК появился виртуальный тур по Красноярской ТЭЦ-3
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Крупнейший федеральный ритейлер заявил о своих планах на «О`кей»

Крупнейший федеральный ритейлер заявил о своих планах на «О`кей»

2 Ноября 2017 г.
В Красноярске работают 2 супермаркета «О`кей»
Новости Красноярска: На трассе под Балахтой перевернулся микроавтобус с пассажирами

На трассе под Балахтой перевернулся микроавтобус с пассажирами

3 Ноября 2017 г.
В результате происшествия пострадали трое детей
Новости Красноярска: В Красноярском крае ввели продуктовый режим ЧС

В Красноярском крае ввели продуктовый режим ЧС

3 Ноября 2017 г.
Из-за плохой погоды летом и осенью пострадал весь регион
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.