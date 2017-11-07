Тюрьма—2 в Енисейске: дорога до крайней точки

В стенах енисейской тюрьмы был раскольник протопоп Аввакум, Иосиф Сталин, святой Лука. Учреждение — последнее за Уралом. Дальше тюрем нет. Поездку журналистов Красноярского края в тюрьму—2 организовали в пресс-службе ГУФСИН. Если связать это «путешествие» с какой-то датой, то это 31 октября — День работников СИЗО и тюрем. Вокруг этой системы, несмотря на многочисленные изменения и достаточную информационную открытость, существует по-прежнему множество мифов. В фоторепортаже Sibnovosti.ru — картинка того, как выглядит старинное здание тюрьмы в Енисейске, лица сотрудников учреждения и общие ощущения от поездки через несколько фотографий. Снимать заключенных в профиль и в анфас нельзя по соображениям безопасности. Отбывающие там срок люди — особо опасные преступники со всей России от 18 до 64 лет.

Федеральное казенное учреждение «Тюрьма № 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю». Именно так полностью звучит название учреждения. Начальник тюрьмы-2 в Енисейске — полковник внутренней службы Андрей Зверев — работает в системе 27 лет.

Вместе с коллегами Андрей Борисович показывает территорию тюрьмы и рассказывает, как устроено учреждение.

Практически на всей территории в этом учреждении, мягко говоря, не очень многолюдно, а скорее, совсем безлюдно. Мы приехали во время обеденного перерыва и практически не встретили никого. У заключенных был дневной прием пищи и даже на территории, которую можно назвать маленькой колонией внутри тюрьмы, никого не было.

На территории тюрьмы играет музыка. В эфире — радиостанция «Мир» и весь ее развлекательный контент с веселыми песнями отечественных поп-исполнителей, который, как кажется на первый взгляд, никак не связан с окружающей обстановкой. Полковник Андрей Зверев рассказал, что радио играет для того, чтобы заключенные из разных камер не могли переговариваться между собой. Сами сотрудники тюрьмы говорят: на музыку они давно не обращают внимание и ее звучание не кажется им диссонирующим.

Периметр в енисейской тюрьме—2 — 540 метров.

Те, кто отбывает наказание 2,3 или 4 года, могут работать на территории тюрьмы. Это, как поясняют сотрудники учреждения, люди, совершившие не тяжкие преступления: они работают с домашними животными, пекут хлеб.

По периметру тюрьмы расположена одна, на которой круглосуточно дежурит один сотрудник. На наш вопросы «А в тюрьме были подкопы?» ответили, что были, но давно.

В этом отделе — в «кваш-пункте» — заготавливают на зиму овощи. Полковник Андрей Зверев подчеркнул, что заключенные в тюрьме питаются исключительно экологически чистыми продуктами: свинина своя, хлеб пекут, овощи из теплиц.

В тюрьме, кроме собственной системы отопления, есть и своя дизельная подстанция. Даже если во всем Енисейске не будет света, в тюрьме—2 он будет точно. Камеры слежения должны работать без каких-либо сбоев.

Лица заключенных снимать нельзя, только со спины. Они возвращались после обеда на территорию хозяйственной части.

На территории тюрьмы-2 в 2013 году осужденные построили часовню. Убранством тоже занимались сами. Все, что внутри храма, сделано их руками. Сюда приезжает священник отец Иннокентий. Он общается с заключенными, проводит молебен. Начальник учреждения Андрей Зверев рассказал, что начинал строить храм старовер. Он был осужден по 111 статье уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сначала ему дали 7 лет, а через некоторое время освободили в зале суда. Храм достраивал заключенный-мебельщик.

В тюрьме работают два психолога, есть комната психологической разгрузки.

Полка с книгами в комнате психологической разгрузки. В тюрьме—2 есть своя библиотека, в фонде — 3247 книг. Как рассказала сотрудник учреждения, заключенные, которым разрешен доступ к библиотеке, в основном спрашивают юридическую литературу, книги об исламе, художественные произведения.

Часовня на территории тюрьмы. Здесь могут передвигаться только сотрудники и те заключенные, которые работают на хоздворе.

Когда выпадает слишком много снега, а в Енисейске обильные осадки — не редкость, убирать его активно привлекают заключенных.

В тюрьме — 272 видеокамеры. Оператор отдела режима Наталья следит за тем, что происходит в камерах заключенных.

Наталья и ее коллеги работают посменно. Замначальника тюрьмы Андрей Никитин пояснил, что на один из экранов выводится картинка с купольной камеры, которая следит за тем, что происходит за территорией тюрьмы. Он рассказал, что видел нашу машину еще до того, как мы подъехали к воротам. Купольная камера четко фокусирует номер автомобиля, это позволяет заранее определять «свой» или «чужой» транспорт.

В тюрьме—2 есть комната для гостей. Гости — родные и близкие заключенных из разных регионов страны. Кто-то приезжает с детьми, к кому-то — пожилые родители. Но приезжие не всегда доходят до гостевой из-за «подарков» заключенным. Сотрудники учреждения говорят, что презенты с наркотическими веществами от родственников сразу перекрывали доступ к находящимся здесь.

Жить в комнате можно три дня. Камер наблюдения здесь нет, проживание за счет государства.

На этой кухне готовят пищу для находящихся в тюрьме—2.

На каждой емкости — маркировка.

Помощник повара — один из заключенных со сроком пребывания в тюрьме от 2 до 4 лет.

В одном из помещений мы увидели вот такого обитателя. Замначальника тюрьмы—2 Андрей Никитин рассказывает, что в одно время здесь не было ни одной кошки. Но после того, как тюрьму одолели грызуны, на помощь пришли коты и кошки.

Некоторые элементы на дверях камер остались с екатерининских времен. Например, ковка черного цвета в виде стрелы.

Заместитель начальника учреждения Андрей Никитин показывает стандартную камеру, где содержатся заключенные.

В тюрьме—2 сидят особо опасные преступники. Среди них — террористы, серийные убийцы. В енисейском учреждении находятся осужденные со всей России. Особо тяжким запрещено поддерживать связь с внешним миром. Абсолютно строгий режим содержания. Мы зашли в камеру с заключенными, у который срок — больше 20 лет.

У заключенного ближе к решетчетому окну — Моисея (имя изменено) — срок заключения 21 год. Ему 39 лет, на воле у него остались братья. Если не дождутся, говорит он, осуждать не будет, слишком много времени пройдет. Моисей признался, что увлекается чтением исторической литературы, особенно нравится информация про египетские пирамиды. Его сокамерник Иннокентий (имя изменено) в тюрьме четвертый раз. Ему 60 лет, этот срок будет отбывать в тюрьме 10 лет.

Заключенные прогуливаются на зарешетчатых площадках в течение часа.

Мониторы, куда выводится картинка с камер наблюдения.

Один из сотрудников тюрьмы Дмитрий Мордвинов работает здесь с 2003 года. Говорит, что его работа не отличается ни от какой другой практически ничем. «Ко всему привыкаешь», — говорит Дмитрий и добавляет, что в тюрьме работают с людьми. От этого и нужно отталкиваться.

Фото Sibnovosti.ru



Редакция издания благодарит пресс-службу ГУФСИН за организацию поездки