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Короткая неделя в Красноярске будет прохладной и снежной

Главная Общество
Красноярск
08:39 7 Ноября 2017
общество, красноярск, погода, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На предстоящей неделе в Красноярске ожидается прохладная погода. По данным портала Gismeteo.ru, во вторник, 7 ноября, столбики термометров опустятся до -1...-3°C. Весь день в городе будет идти небольшой снег. Ветер усилится до 6 м/с. 

«7 ноября на дорогах центральных и южных районов Красноярского края местами сохранится гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС. 

В среду, 8 ноября, погода существенно не изменится. В первой половине дня температура воздуха опустится до -1°C. Вечером похолодает до -3...-5°C. Ветер северо-западный с порывами до 6 м/с. 

В четверг, 9 ноября, синоптики обещают снег с дождем. Ночью в Красноярске похолодает до -4...-6°C, однако днем столбики термометров резко поднимутся до +2...+4°C. Ветер стихнет до 4 м/с.

Более подробный прогноз погоды на предстоящую неделю вы можете посмотреть здесь

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