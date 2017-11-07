Короткая неделя в Красноярске будет прохладной и снежной

На предстоящей неделе в Красноярске ожидается прохладная погода. По данным портала Gismeteo.ru, во вторник, 7 ноября, столбики термометров опустятся до -1...-3°C. Весь день в городе будет идти небольшой снег. Ветер усилится до 6 м/с.

«7 ноября на дорогах центральных и южных районов Красноярского края местами сохранится гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

В среду, 8 ноября, погода существенно не изменится. В первой половине дня температура воздуха опустится до -1°C. Вечером похолодает до -3...-5°C. Ветер северо-западный с порывами до 6 м/с.

В четверг, 9 ноября, синоптики обещают снег с дождем. Ночью в Красноярске похолодает до -4...-6°C, однако днем столбики термометров резко поднимутся до +2...+4°C. Ветер стихнет до 4 м/с.

Более подробный прогноз погоды на предстоящую неделю вы можете посмотреть здесь.