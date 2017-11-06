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Красноярские водители смогут выиграть Land Rover – легенду ралли «Шелковый путь»

Главная Общество
Красноярск
16:00 6 Ноября 2017
общество, конкурс, газпромнефть
Автор: Sibnovosti.ru
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Каждую неделю до конца года сеть АЗС «Газпромнефть» разыгрывает по внедорожнику Land Rover – всего семь автомобилей. Четыре из них – те самые легендарные автомобили, которые этим летом впервые испытали новое дизельное топливо «Дизель Опти» в суровых условиях ралли «Шелковый путь».

«Шелковый путь» – одно из самых протяженных и сложных ралли на планете. Сеть АЗС «Газпромнефть» пошла на беспрецедентный эксперимент: отправила в караване ралли четыре новых внедорожника Land Rover Discovery 5, которые всю дорогу от Москвы до Китая заправлялись только новым дизельным топливом «Дизель Опти». Оно очищает топливную систему автомобиля и способствует экономии топлива. На пути машин лежали леса России, степи Казахстана и пустыня Гоби. Они преодолели порядка 10 000 километров. Осмотр машин после окончания ралли показал, что их топливные системы – как новые.

Призы акции уже ждут своих обладателей – это 4 легендарные машины, прошедшие ралли «Шелковый путь», а также 3 внедорожника Land Rover Discovery Sport и более 3000 бонусных призов.

Красноярские водители смогут выиграть Land Rover – легенду ралли «Шелковый путь»

Чтобы выиграть, с 1 ноября по 19 декабря заправляйте свой автомобиль обычным дизельным топливом или новым «Дизелем Опти» от 40 литров единовременно на любой АЗС сети «Газпромнефть», используя карту «Нам По Пути» или ко-бренд карту «Газпромбанк-Газпромнефть». Регистрируйте номера чеков (RRN) и номера карт на сайте акции www.gpn-promo.ru и участвуйте в розыгрыше призов!

Каждую неделю до 29 декабря 2017 года участников ждет шанс стать обладателем главного приза – автомобиля и сотен поощрительных призов – бонусов на карту лояльности, эквивалентных заправке 40 л дизельного топлива.

Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть»

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