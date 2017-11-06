Директор из железногорской школы стал призером всероссийского конкурса

Директор средней школы №97 из Железногорска Евгений Карташов занял третье место во всероссийском конкурсе управленцев «Российская школа: векторы успеха».

Руководители образовательных учреждений в рамках конкурса писали эссе на тему: «Школа без отстающих: мои управленческие стратегии». Очный тур и финал конкурса в 2017 году по традиции прошли в Москве при участии признанных экспертов в сфере образования, а также конкурсантов прошлых лет.

Первое место в конкурсе занял директор казанской школы №85 с углубленным изучением отдельных предметов Ренат Хайбуллин. На втором месте оказался директор лицея №180 «Полифорум» Алексей Крылов из Екатеринбурга.

По данным РИА «Новости», в финале творческого состязания участие приняли 310 директоров, представляющих 61 регион России. Конкурс проводится ежегодно с 2010 года старейшим журналом для руководителей образовательных организаций «Директор школы». Всего за семь лет существования конкурса в нем приняли участие более 3,5 тысяч директоров школ из 83 регионов России.

Фото: сайт школы №97