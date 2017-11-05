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В Красноярском крае электричество полностью восстановят к концу 5 ноября

Главная Общество
Красноярск
11:41 5 Ноября 2017
электричество, восстановление, ветер, мчс, местные, жители
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае планируется, что полная подача электроэнергии будет восстановлена к концу воскресенья, 5 ноября. Из-за сильного ветра на территории края без света остались почти 180 населенных пунктов, в которых проживают почти 82 тысячи человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По данным агентства ТАСС, штормовой ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, стал причиной перебоев в 29 районах Красноярского края.

В главке уточнили, что без электроснабжения остались 18 600 домов в 178 населенных пунктах — в общей сложности более 82 тысяч человек.

«Основная часть потребителей будет подключена до пяти вечера по местному времени. Полное завершения аварийно-восстановительных работ прогнозируется к исходу текущих суток», — сказано в сообщении ведомства.


В Красноярске, как сообщает МЧС, штормовой ветер повалил 16 деревьев и причинил незначительные повреждения слабо закрепленным конструкциям балконов и лоджий, а также заборам.

В Ачинске сообщили о падениях металлических конструкций.

«Произошло повреждение кровли на площади 24 квадратных метров в здании Тюхтетской ЦРБ в поселке Тюхтет. Во всех случаях падения деревьев, конструкций, повреждения кровель жизнедеятельность населения не нарушена, пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

В воскресенье, 5 ноября, согласно прогнозу синоптиков, в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Эвенкийском и Туруханском районах ожидаются порывы западного ветра до 20 м/с, местами — до 25 м/с.

«Для оказания помощи населению в случае ухудшения погодных условий в готовность приведена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Красноярскому краю», — цитирует агентство ТАСС сообщение ведомства.

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