В Красноярском крае электричество полностью восстановят к концу 5 ноября

В Красноярском крае планируется, что полная подача электроэнергии будет восстановлена к концу воскресенья, 5 ноября. Из-за сильного ветра на территории края без света остались почти 180 населенных пунктов, в которых проживают почти 82 тысячи человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По данным агентства ТАСС, штормовой ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, стал причиной перебоев в 29 районах Красноярского края.

В главке уточнили, что без электроснабжения остались 18 600 домов в 178 населенных пунктах — в общей сложности более 82 тысяч человек.

«Основная часть потребителей будет подключена до пяти вечера по местному времени. Полное завершения аварийно-восстановительных работ прогнозируется к исходу текущих суток», — сказано в сообщении ведомства.



В Красноярске, как сообщает МЧС, штормовой ветер повалил 16 деревьев и причинил незначительные повреждения слабо закрепленным конструкциям балконов и лоджий, а также заборам.

В Ачинске сообщили о падениях металлических конструкций.

«Произошло повреждение кровли на площади 24 квадратных метров в здании Тюхтетской ЦРБ в поселке Тюхтет. Во всех случаях падения деревьев, конструкций, повреждения кровель жизнедеятельность населения не нарушена, пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

В воскресенье, 5 ноября, согласно прогнозу синоптиков, в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Эвенкийском и Туруханском районах ожидаются порывы западного ветра до 20 м/с, местами — до 25 м/с.