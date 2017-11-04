На конкурсе МЧС в Сибири лучшим стал пожарный из Красноярска

Старший пожарный пожарно-спасательной части по охране Центрального района Красноярска Владимир Санников стал лучшим пожарным в Сибири в рамках межрегионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила пресс- служба главного управления МЧС по Красноярскому краю. Ежегодно с 2009 года Владимир Санников занимает первые места в конкурсе на лучшего пожарного в Красноярске, также три года он находился на втором месте краевого конкурса. «В номинации «Лучший пожарный» межрегионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в 2017 году победителем стал Санников Владимир», — рассказали главке МЧС.

Владимир Санников служит пожарным с 2005 года. Он участвовал в ликвидации многих крупных пожаров, зафиксированных в Красноярске.

«Больше всего меня, если так можно сказать, «впечатлил» пожар по своей масштабности на улице Туруханская в краевом центре. Это было давно — в 2008 году — тогда подняли весь гарнизон города, даже вызвали тех, кто были в отпусках... Мне тогда показалось, что я попал в какой-то фильм, вроде «Терминатора» — пламя, крик, люди, все куда-то бегут, но мы справились, все пожары были ликвидированы с минимальным ущербом», — сказал победитель конкурса.