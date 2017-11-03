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Из Красноярска стартует «Военно-исторический поезд»

Главная Общество
Красноярск
16:21 3 Ноября 2017
память, музеи, проект, участники, организация
Автор: Sibnovosti.ru
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С 4 ноября целый месяц в музее Мемориала Победы, в школах города, а также «Музее истории красноярской железной дороги» пройдет цикл различных мероприятий, посвященных памятным историческим датам. Все события запланированы в рамках проекта «ВИП: Военно-исторический поезд».

Среди них: 180-летие со дня открытия первой в России железной дороги общественного пользования в Санкт-Петербурге – в Царском селе, 75-летие Красноярской воздушной трассы, 75-летие Сталинградской битвы, 75-летие формирования в Красноярске и отправки на фронт 78-й добровольческой бригады, 100-летие Великой Октябрьской революции.

«Военно-исторический поезд» будет останавливаться на «станциях» Дней воинской славы, тогда желающие смогут стать участником различных событий, экскурсий, бесед, встреч, просмотров документальных фильмов. В образовательных учреждениях города сотрудники музея прочитают тематические лекции.

Попасть в «Военно-исторический поезд», «проехать» в различных тематических вагончиках сможет каждый желающий. Как и на любой поезд, нужен билет установленного образца. Он выдается бесплатно. Для этого необходимо стать участником любого мероприятия проекта.

Всех пассажиров поезда с билетами приглашают на специальную экскурсию в «Музей истории красноярской железной дороги» от краеведа и большого знатока военной истории, директора музея Константина Карпухина.

4 ноября организаторы акции расскажут о 75-летии Красноярской воздушной трассы. В «Мемориале Победы» откроется одноименная тематическая выставка. Зрители увидят документы, предметы, которые Советский Союз получал от Соединенных Штатов Америки по «Ленд-лизу» государственной программе Соединенных Штатов в период Великой Отечественной войны. В этот же день в 17.30 покажут фильм Русского географического общества «АлСиб. Секретная трасса». На площадках с настольными играми посетителям представится возможность проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны.

Акция проходит при поддержке музея истории Красноярской железной дороги.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска 

Фото с портала memorial24.sfu-kras.ru

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