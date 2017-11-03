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«Роев ручей» готовится к запуску почты Деда Мороза

Главная Общество
Красноярск
16:24 3 Ноября 2017
общество, красноярск, почта, новый год
Автор: Sibnovosti.ru
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Парк флоры и фауны «Роев ручей» начинает традиционную подготовку к предстоящим зимним каникулам. Уже с 18 ноября в зоопарке начнет работу «Почтариум» — официальная почта Деда Мороза. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска. 

Почта будет работать по выходным дням с 11:00 до 16:00 в зимней избушке. На официальном бланке дети смогут написать письмо Деду Морозу и поучаствовать в мастер-классах по изготовлению новогодних сувениров и игрушек.

В день рождения Деда Мороза 18 ноября он приедет в «Роев ручей» на санях, запряженных северными оленями. 

«11 декабря в парке стартуют новогодние утренники и квесты. Для маленьких посетителей придумали «космическую новогоднюю сказку». Вместе с говорящими снежными собаками и космическими пиратами участникам предстоит спасти Деда Мороза», — говорится в сообщении. 

Отметим, что на новогодние праздники красноярцев ожидает большая праздничная программа.

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации  

Фото: vk.com/roevruchey

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