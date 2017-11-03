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Глава Красноярска Сергей Еремин создал чат в Viber для общения с подчиненными

Главная Общество
Красноярск
15:44 3 Ноября 2017
общество, красноярск, город, сообщение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава Красноярска Сергей Еремин внедрил новую систему управления. Он начал общаться со своими подчиненными с помощью мессенжджера Viber. Такой вид коммуникации позволяет ему оперативно связываться с коллегами по любым вопросам. 

Российский оператор связи «МегаФон» проанализировал, в каких приложениях возможно создали бы свои рабочие чаты мэры других городов. Так, приложение Viber выбрали бы главы глава Кызыла, Абакана и Кемерова. Только в этих городах данный вид связи пользуется популярностью. 

«В Тыве в Viber переписываются 56% процентов абонентов сети, в Хакасии – 42%, в Красноярском крае – 40%, в Кемеровской области – 32%. А в Новосибирске, для сравнения, Viber выбирают лишь 8% абонентов», — говорится в сообщении. 

Отметим, что в целом лидером по Сибири среди таких чатов является WhatsApp. 

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