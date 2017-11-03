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«Норникель» выберет лучший социальный проект

Главная Общество
Красноярск
14:41 3 Ноября 2017
общество, красноярск, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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На ежегодный конкурс социальных проектов «Мир новых возможностей» «Норникеля» в этом году поступило 489 заявок от некоммерческих организаций и объединений, государственных и муниципальных учреждений из регионов, в которых работают предприятия компании. Общий грантовый фонд конкурса составляет 125 млн рублей.

143 проекта заявили участники из Читы, 241 проект из Норильска и Таймырского района и 105 — из Мончегорска и Печенгского района. Общественные инициативы направлены на улучшение качества жизни населения и создание комфортной среды: развитие волонтерского движения, внедрение новых методик и технологий работы с детьми и молодежью, создание общественных пространств, расширение спектра социальных услуг, развитие творческого потенциала и создание новых форм досуга, пропаганду здорового образа жизни и охрану окружающей среды.

Стоит отметить, что представители Читы впервые участвуют в конкурсе. Это связано с началом работ на новом предприятии «Норникеля» в этом регионе, Быстринском ГОКе.

Все поданные на конкурс проекты оценят независимые эксперты. По итогам экспертизы будет сформирован список финалистов конкурса. После доработки проектов с учетом рекомендаций экспертов, будут определены победители конкурса. Итоги «Норникель» объявит 26 декабря. Гранты на реализацию проектов победители получат в 2018 г.

Добавим, конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» проводится «Норникелем» в четвертый раз. Его цель - поддержка общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития регионов присутствия компании. За первые три года на конкурс поступило 1087 заявок, компания поддержала 294 проекта на сумму 265,5 млн рублей. 

Подготовлено по материалам пресс-службы «Норникель»

Фото: «Норникель»

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