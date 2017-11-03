Заместитель главы Красноярска по информполитике ушла в отставку

Руководитель департамента информационной политики мэрии Красноярска Юлия Овчинникова покинула пост. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Информацию об отставке заместителя мэра подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Что именно послужило причиной ухода, сама Юлия Овчинникова не сообщила. Известно, что глава города заявление пока не подписал.

Юлия Овчинникова стала руководителем департамента информполитики летом 2012 года. С 1998 по 2012 гг. она работала в главном управлении по физической культуре, спорту и туризму Красноярска.



Напомним, накануне в отставку подали первый вице-мэр Андрей Игнатенко и глава департамента градостроительства Михаил Зуевский, который возглавил отдел в 2013 году.