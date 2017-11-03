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Заместитель главы Красноярска по информполитике ушла в отставку

Главная Общество
Красноярск
14:37 3 Ноября 2017
общество, красноярск, политика, город, отставка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Руководитель департамента информационной политики мэрии Красноярска Юлия Овчинникова покинула пост. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Информацию об отставке заместителя мэра подтвердили в пресс-службе городской администрации. 

Что именно послужило причиной ухода, сама Юлия Овчинникова не сообщила. Известно, что глава города заявление пока не подписал. 

Юлия Овчинникова стала руководителем департамента информполитики летом 2012 года. С 1998 по 2012 гг. она работала в главном управлении по физической культуре, спорту и туризму Красноярска. 

Напомним, накануне в отставку подали первый вице-мэр Андрей Игнатенко и глава департамента градостроительства Михаил Зуевский, который возглавил отдел в 2013 году. 

Заместитель главы Красноярска по информполитике ушла в отставку

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