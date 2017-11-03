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Компании «КрасКом» объявлена благодарность за оперативное подключение спортивного комплекса «Тотетем» к городской системе водоснабжения

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Красноярск
13:36 3 Ноября 2017
благодарность, компания, спорт, комплекс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сегодня в спортзале детского футбольного клуба «Тотем» прошла церемония награждения предприятий, принимавших активное участие в строительстве этого спортивного учреждения. В числе награждаемые была и компания «КрасКом». Благодарственное письмо министерства строительства и ЖКХ Красноярского края генеральному директору «КрасКома» Олегу Гончерову вручила первый заместитель министра Татьяна Василовская, которая отметила отзывчивость сотрудников предприятия на обращения проектировщиков и строителей в решении тех или иных вопросов, связанных с обеспечением спорткомплекса коммунальными услугами.

«Действительно начиная с момента разработки проекта и до дня подачи ресурса в спорткомплекс наши специалисты буквально в режиме нон-стоп сотрудничали с представителями института «Красноярский ПромстройНИИпроект» и краевым управлением капитального строительства, — рассказывает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. – Одной командой мы решали возникающие по ходу строительства задачи. К примеру, достаточно быстро мы нашли инженерное решение, позволяющее в очень стесненных условиях между зданий, построенных в середине прошлого века, проложить новые сети, минимально нарушив благоустройство. Результат командной работы: быстрое и качественное строительство. От проекта до первой игры воспитанников клуба «Тотем» в новом спортзале прошло всего 5,5 месяцев. Все сотрудники «КрасКома» желают ребятам успехов и в спорте, и в учебе».

Напомним, в 2016 году после победы на чемпионате мира по футболу среди детских домов и школ-интернатов команда красноярского футбольного клуба «Тотем» встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил успехи клуба и поручил построить для юных чемпионов собственный спортивный комплекс. Стройка началась в апреле 2017 года рядом со зданием детского дома № 1 на улице Вавилова, а в сентябре его открытие стало настоящей радостью команды «Тотем».

Подготовлено по материалам пресс-службы компании «КрасКом»

 

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