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С территории Свердловского района вывезли мусора на 1,8 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
14:00 3 Ноября 2017
общество, красноярск, мусор, территория
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С начала 2017 года с территории Свердловского района вывезли 6,3 тысяч кубометров мусора на сумму 1,8 млн рублей. Всего за это время было ликвидировано 69 несанкционированных свалок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска. 
 
Накануне жители района, сотрудники администрации, преподаватели и ученики школы №45 провели экологический рейд по уборке аллеи им. Анатолия Диурова. За несколько часов с территории аллеи вывезли 120 мешков мусора. 
 
«Наша задача на сегодня – предотвратить повторное образование свалок, для чего необходимо постоянно поддерживать порядок на территории района. Чистота дисциплинирует, маловероятно, что кто-то оставит пакет с мусором или вывалит старые шины, строительные отходы на убранную и облагороженную территорию. Мы приложим все возможные усилия для поддержания чистоты дворов, улиц района и, конечно, приглашаем  всех жителей поддержать нас. Начать можно уже сегодня, приняв участие в «санитарной пятнице», которая пройдет по ул. Гладкова, 18 и  ул. Семафорной, 251»,  прокомментировал руководитель администрации Свердловского района Владимир Саар.
Отметим, что в настоящее время рабочие расчищают территорию на ул. Лесопильщиков. Силами САТП с территории было вывезено около десяти КамАЗов мусора, убраны ветки, демонтирована несанкционированная реклама.

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации 

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