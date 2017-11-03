С территории Свердловского района вывезли мусора на 1,8 млн рублей

С начала 2017 года с территории Свердловского района вывезли 6,3 тысяч кубометров мусора на сумму 1,8 млн рублей. Всего за это время было ликвидировано 69 несанкционированных свалок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

Накануне жители района, сотрудники администрации, преподаватели и ученики школы №45 провели экологический рейд по уборке аллеи им. Анатолия Диурова. За несколько часов с территории аллеи вывезли 120 мешков мусора.

«Наша задача на сегодня – предотвратить повторное образование свалок, для чего необходимо постоянно поддерживать порядок на территории района. Чистота дисциплинирует, маловероятно, что кто-то оставит пакет с мусором или вывалит старые шины, строительные отходы на убранную и облагороженную территорию. Мы приложим все возможные усилия для поддержания чистоты дворов, улиц района и, конечно, приглашаем всех жителей поддержать нас. Начать можно уже сегодня, приняв участие в «санитарной пятнице», которая пройдет по ул. Гладкова, 18 и ул. Семафорной, 251», — прокомментировал руководитель администрации Свердловского района Владимир Саар .

Отметим, что в настоящее время рабочие расчищают территорию на ул. Лесопильщиков. Силами САТП с территории было вывезено около десяти КамАЗов мусора, убраны ветки, демонтирована несанкционированная реклама.

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации