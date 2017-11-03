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Красноярская ГЭС ЕвроСибЭнерго отмечает 50 лет с момента пуска первого гидроагрегата

Главная Общество
Красноярск
11:22 3 Ноября 2017
энергетика, юбилей, гэс, электростанция
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3 ноября 1967 года был запущен первый гидроагрегат Красноярской ГЭС. С этого момента началось освоение гидропотенциала самой полноводной сибирской реки, что повлекло за собой экономическое развитие не только Красноярского края, но и Сибири в целом. Полувековая история ГЭС получилась яркой и богатой на события. К ее строительству приложил руку первый космонавт мира Юрий Гагарин, а российский бард Юрий Визбор пел тогда: «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей».

На тот момент Красноярская ГЭС была самой мощной в мире и до сих пор является одной из самых современных в России. По установленной мощности (6000 МВт) она вторая в РФ. За 50 лет было выработано более 893 млрд.кВт*ч. Это 80% от годового потребления в России, включая население и предприятия.

«Красноярская ГЭС занимает особое место среди активов ЕвроСибЭнерго: это самая мощная гидроэлектростанция в составе нашей компании, флагман всей российской гидроэнергетики.  Энергия Енисея, пропущенная через турбины Красноярской ГЭС, дала жизнь крупнейшим промышленным предприятиям региона и зажгла на карте России огни новых городов», - отмечает генеральный директор ЕвроСибЭнерго Вячеслав Соломин.

Сегодня Красноярская ГЭС получает свое второе рождение. На станции проходит полномасштабная модернизация, которая включает замену как основного, так и дополнительного оборудования. В конце сентября на гидростанции началась реконструкция рабочих колес, которые были изготовлены на Ленинградском Металлическом заводе ПАО «Силовые машины» и привезены на ГЭС по водному пути из Санкт-Петербурга. Масса каждого колеса – 244 тонны, диаметр – 8,5 м. Первый модернизированный гидроагрегат с новым рабочим колесом предполагается ввести в эксплуатацию в апреле 2018 года, второй – в январе 2019 года. После модернизации Красноярская ГЭС увеличит производство электроэнергии на 300 млн. кВтч в год, что позволит сэкономить до 160 тыс.тонн угля и сократить выбросы парниковых газов. Это благоприятно отразится на экологической обстановке в сибирских регионах.

«Для нас юбилей – это возможность проанализировать текущее состояние и посмотреть вперед. За эти годы накоплен уникальный опыт, сложился сплоченный коллектив, где каждый из сотрудников чувствует ответственность за безаварийную работу ГЭС и вносит свой вклад для ее эффективного развития. Каждый из энергетиков понимает, что их труд – это не только свет и тепло в домах миллионов граждан страны. Это еще безопасность и экономическое развитие региона», - подчеркивает генеральный директор Красноярской ГЭС Сергей Каминский.

В рамках юбилейных мероприятий на ГЭС пройдут чествования ветеранов и заслуженных работников, а также в городе гидроэнергетиков Дивногорске 3 ноября будет устроен концерт и видеомэппинг, где в 3D-проекции гостям под музыкальное сопровождение продемонстрируют полувековую историю Красноярской ГЭС.

По материалам пресс-службы ПАО «Красноярская ГЭС»
Фото: пресс-служба ПАО «Красноярская ГЭС»

В статье упоминаются:
Организации: Красноярская ГЭС
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