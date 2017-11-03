3 ноября
Красноярск
погода +7 °C
курсы валют
58.09
 
€ 67.68
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Красноярск оказался в середине рейтинга городов по удобству для автомобилистов 

Главная Общество
Красноярск
10:12 3 Ноября 2017
общество, красноярск, рейтинг, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Аналитики провели очередное исследование и выяснили, как жители крупных городов России оценивают качество дорог и ситуацию с парковками в своих населенных пунктах. Соответствующий рейтинг составили эксперты Domofond.ru.

Красноярск оказался лишь на 43 месте из 100 городов. В опросе принимали участие 2,9 тысячи человек. Респонденты оценили удобство развязки и качество материала, из которого сделана дорога. По этим показателям красноярцы поставили оценку 4,5 из 10 возможных. 

«Большинство российских миллионеров заняли места в первой половине рейтинга: в диапазоне от 16 до 46 позиции расположились Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Казань, Ростов-на-Дону, Красноярск и Воронеж», — говорится в сообщении. 

Лидером рейтинга стал Грозный. На втором месте оказалась Тюмень, на третьем — Сочи. Из сибирских городов более высокую оценку получил Кемерово (5,4), Иркутск (4,8) и Новосибирск (4,8). 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае ввели продуктовый режим ЧС

В Красноярском крае ввели продуктовый режим ЧС

3 Ноября 2017 г.
Из-за плохой погоды летом и осенью пострадал весь регион
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС ЕвроСибЭнерго отмечает 50 лет с момента пуска первого гидроагрегата

Красноярская ГЭС ЕвроСибЭнерго отмечает 50 лет с момента пуска первого гидроагрегата

3 Ноября 2017 г.
3 ноября 1967 года был запущен первый гидроагрегат Красноярской ГЭС
Новости Красноярска: По Красноярску распространяются фальшивые 5-тысячные купюры

По Красноярску распространяются фальшивые 5-тысячные купюры

3 Ноября 2017 г.
Жителей города просят быть внимательными
Новости Красноярска: В начале ноября в Красноярске будет идти дождь со снегом

В начале ноября в Красноярске будет идти дождь со снегом

3 Ноября 2017 г.
Температура воздуха поднимется до +7°C
Новости Красноярска: В Красноярске встретится молодежь из разных эпох

В Красноярске встретится молодежь из разных эпох

2 Ноября 2017 г.
В Центральном районе стартовал проект «Мост поколений»
Новости Красноярска: РУСАЛ представляет новый бренд низкоуглеродного алюминия ALLOW

РУСАЛ представляет новый бренд низкоуглеродного алюминия ALLOW

2 Ноября 2017 г.
Бренд ALLOW был официально представлен на торжественном мероприятии в Лондоне
Новости компаний
02/11
Школьников и студентов региона познакомят с профессиональными секретами энергетиков
01/11
На корпоративном сайте СГК появился виртуальный тур по Красноярской ТЭЦ-3
30/10
Лучший водитель «КрасКома» работает на вакуумной машине
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Главе краевой филармонии грозит 10-летний срок заключения, заявили в ФСБ

Главе краевой филармонии грозит 10-летний срок заключения, заявили в ФСБ

1 Ноября 2017 г.
Юлия Кулакова написала явку с повинной
Новости Красноярска: В Красноярске раскрыли схему получения земли через инвалидов

В Красноярске раскрыли схему получения земли через инвалидов

31 Октября 2017 г.
Покупатели под видом инвалидов получали земли и продавали их
Новости Красноярска: Бастрыкин поручил проверить информацию о гибели двоих детей в Красноярском крае

Бастрыкин поручил проверить информацию о гибели двоих детей в Красноярском крае

2 Ноября 2017 г.
Программу о пьющей матери и гибели двоих детей показали в эфире Первого канала
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.