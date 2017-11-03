Красноярск оказался в середине рейтинга городов по удобству для автомобилистов 

Аналитики провели очередное исследование и выяснили, как жители крупных городов России оценивают качество дорог и ситуацию с парковками в своих населенных пунктах. Соответствующий рейтинг составили эксперты Domofond.ru.

Красноярск оказался лишь на 43 месте из 100 городов. В опросе принимали участие 2,9 тысячи человек. Респонденты оценили удобство развязки и качество материала, из которого сделана дорога. По этим показателям красноярцы поставили оценку 4,5 из 10 возможных.

«Большинство российских миллионеров заняли места в первой половине рейтинга: в диапазоне от 16 до 46 позиции расположились Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Казань, Ростов-на-Дону, Красноярск и Воронеж», — говорится в сообщении.

Лидером рейтинга стал Грозный. На втором месте оказалась Тюмень, на третьем — Сочи. Из сибирских городов более высокую оценку получил Кемерово (5,4), Иркутск (4,8) и Новосибирск (4,8).