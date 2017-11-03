По Красноярску распространяются фальшивые 5-тысячные купюры

Полицейские предупредили красноярцев о появлении в обороте поддельных 5-тысячных купюр серии № 27425**.

Чаще всего фальшивыми деньгами стараются рассчитываться в павильонах, на АЗС и в мелких магазинах. При этом отличить подлинную купюру от поддельной достаточно сложно, рассказывают в ведомстве. Сделать это можно только в банке, при пересчете денежных средств.

В полиции призвали не менять купюры незнакомым лицам, не покупать валюту у спекулянтов, а также не пытаться рассчитаться сомнительными купюрами, а отнести их в дежурную часть МВД.

«Поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания. Выбитые компостером цифры с номиналом купюры на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой. При изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое», — говорится в сообщении.

По статистике ЦБ, доля фальшивомонетничества падает в последние годы. За 2016 год в банковской системе РФ было обнаружено 61 тысяча поддельных денежных знаков Банка России. Больше всего среди выявленных подделок 5-тысячных купюр (36 тысяч). Почти на треть меньше обнаружено поддельных денежных знаков номиналом в 1 тысячу рублей (22 тысячи), сообщается на сайте регулятора.