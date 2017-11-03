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В начале ноября в Красноярске будет идти дождь со снегом

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Красноярск
08:55 3 Ноября 2017
погода, красноярск, общество, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В первой половине ноября в Красноярске сохранится пасмурная и дождливая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 3 ноября, в городе будет держаться умеренно теплая погода. В первой половине дня столбики термометров поднимутся до +5...+7°C, ближе к вечеру похолодает до +3°C. Ветер северо-западный с порывами до 3 м/с. 

В субботу, 4 ноября, метеорологи обещают до +7...+9°C в течение всего дня. Утром и вечером в Красноярске пройдет дождь. Северо-восточный ветер усилится до 10 м/с. 

В воскресенье, 5 ноября, погода существенно не изменится. Утром синоптики прогнозируют похолодание до -1°C. Возможен небольшой снег. Ветер стихнет до 5 м/с. 

В понедельник, 6 ноября, столбики термометров поднимутся до +3...+5°C. В этот день Красноярск накроет продолжительный дождь со снегом. Более подробный прогноз погоды на предстоящие выходные вы можете посмотреть здесь.

Напомним, что до 19:00 3 ноября в Красноярске действует режим неблагоприятных метеоусловий.  

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