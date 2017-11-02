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В Красноярске встретится молодежь из разных эпох

Главная Общество
Красноярск
15:49 2 Ноября 2017
центр, район, администрация, дата, проект, молодежь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Проект «Мост поколений» посвящен 100-летию Октябрьской революции. В администрации Центрального района встретятся представители молодежи 1975 года и настоящего времени. Встреча пройдет 7 ноября, здание администрации украсят красными флагами, полотнами и лозунгами советских времен.

Организаторы отмечают, что основная идея проекта — познакомить современных школьников и студентов с историческими событиями России того времени.

Чтобы встретиться с представителями другой эпохи, молодым людям предстоит пройти квест по историческим местам Центрального района, вспомнить или узнать о великих политиках, писателях и событиях того времени. 

После прохождения квеста команды 1975-го и 2017 годов получат общее задание воссоздать карту СССР.

Кульминацией «Моста поколений» будет вскрытие капсулы времени, которая  более 40 лет хранилась в стенах здания администрации района.

Студенты и школьники продолжат традицию и оставят послание тем, кто будет жить в 2037 году.

«Прошло уже сто лет, а многие до сих пор не определились в своем отношении к одному из ключевых событий 20 века к Великой Октябрьской революции.  В этот день, 7 ноября, мы предлагаем красноярцам вспомнить дух демонстраций, стать свидетелями исторического момента – вскрытия капсулы времени. Мы ждем вас с плакатами, транспарантами и прочей атрибутикой демонстраций, которая вернет нас во времена СССР. Начнется мероприятие в 16 часов дня», — уточнила глава отдела культуры, молодежной политики и спорта Ольга Алленова

Подготовлено по материалам администрации города Красноярска 

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