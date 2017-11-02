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РУСАЛ представляет новый бренд низкоуглеродного алюминия ALLOW

Главная Общество
Красноярск
13:55 2 Ноября 2017
технологии, презентация, металлургия, производство, экология
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ОК РУСАЛ объявляет о запуске своего нового бренда низкоуглеродного алюминия – ALLOW. Алюминиевая продукция под брендом ALLOW отличается существенно более низким «углеродным следом» – удельным объемом выбросов парниковых газов при производстве металла, чем в среднем по отрасли.

Бренд ALLOW был официально представлен на торжественном мероприятии в Лондоне во время недели Лондонской биржи металлов (LME).

Весь металл, производимый РУСАЛом под брендом ALLOW, сертифицирован и прошел независимую проверку заявленного уровня «углеродного следа». Одним из ключевых конкурентных преимуществ РУСАЛа является доступ к чистой возобновляемой гидроэлектроэнергии для обеспечения производства алюминия с низким уровнем выбросов парниковых газов. Углеродный след продукции под брендом ALLOW составляет менее 4 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведенного алюминия, в то время как в среднем в мире значение этого показателя составляет около 12 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведенного алюминия (учитываются прямые и косвенные энергетические выбросы от алюминиевых заводов).

РУСАЛ постоянно инвестирует значительные средства в модернизацию мощностей и развитие новых технологий в целях сокращения влияния своей производственной деятельности на окружающую среду. В 2016 году общие расходы компании на проведение природоохранных мероприятий составили 
119,9 млн долларов США.

В новом бренде ALLOW отражены стратегия РУСАЛа, направленная на укрепление принципов устойчивого развития в производстве, и стремление компании стать лидером среди производителей алюминия с самым низким уровнем «углеродного следа». По сравнению с 1990 годом РУСАЛ сократил выбросы парниковых газов при производстве одной тонны алюминия более чем на 57% и продолжает стремиться к достижению еще более амбициозных целей.

«Выход на рынок бренда ALLOW – важный для РУСАЛа момент с точки зрения дальнейшего развития нашей сбытовой стратегии и работы с клиентами. Сегодня потребители уделяют все больше внимания экологичности приобретаемой ими продукции, в том числе и уровню «углеродного следа», связанного с ее производством. Бренд ALLOWобеспечивает гарантию и потребителям, и производителям, что используемый при производстве их продукции алюминий создается с одним из самых низких уровней «углеродного следа» в отрасли», – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.

Более подробная информация о бренде ALLOW доступна на сайте allow.rusal.com.

По материалам пресс-службы РУСАЛ

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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