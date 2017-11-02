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Жители края сдали в офисы Сбербанка мелочи на сумму более 1 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
12:45 2 Ноября 2017
общество, красноярск, экономика, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
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26, 27 и 28 октября 2017 года Сбербанк провел в своих офисах акцию по приему мелочи от жителей края.

За три дня было сдано почти 377 тысяч монет на сумму более 1 млн рублей. Чаще всего люди приносили 10-копеечные, 2-х и 5-рублевые монеты.

Для тех, кто сдал 500 рублей мелочи, банк приготовил бонус: 400 рублей клиент получал обычными купюрами, а 100 рублей – юбилейной банкнотой с изображением Крыма, либо 25-рублевыми монетами «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018».

Отмечается, что жители края стали обладателями 306 «крымских» сторублевок и получили более 4,5 тысяч 25-рублевых монет.

Фото: официальный сайт Сбербанка 

Подготовлено по материалам пресс-службы Сбербанка 

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