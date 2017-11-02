В Идринском районе начали выпускать консервы из кролика

В Идринской районе Красноярского края начал работу мини-цех по производству мясных деликатесов в стеклянных банках. Сотрудники изготавливают небольшие партии тушенки из свинины, говядины и мяса кролика. Также производители делают рагу из мяса кролика.

«Производство в данное время небольшое, но качество продукции очень высокое. Сырье используем местное, у частников мясо, без добавления консервантов. Объемы небольшие, где-то 400 банок в одну смену», — сказала технолог мясного цеха Елена Петрова.

Сырье производители закупают у местных фермерских хозяйств. Мясные консервы делают недавно, однако продукцию уже реализуют на рынках края. Полуфабрикаты по-домашнему раскупают руководители местных сельхозпредприятий.

Чтобы увеличить объемы производства, бизнесменам нужно купить специализированное оборудование. В планах у предприятия — установить линию, чтобы производить тушенку в металлической банке.