2 ноября
Красноярск
погода +6 °C
курсы валют
58.16
 
€ 67.71
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Советском районе снесли две незаконные автостоянки

Главная Общество
Красноярск
11:28 2 Ноября 2017
общество, красноярск, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

По ул. Батурина, 5Г и 5Д в Советском районе снесли две автостоянки. Собственники не освободили территории в обозначенные сроки, поэтому объекты убрали с муниципальной земли. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Очередные уведомления о сносе получили владельцы двух автостоянок по ул. Молокова, 66. Ранее районная администрация уже сносила объекты на этой территории, однако они снова появлялись на том же месте. 

«Проблема незаконных автостоянок для района стоит остро и в первую очередь, она связана с многоповторным их появлением на свободных земельных участках.  Администрация города видит решение этой проблемы в благоустройстве и озеленении территорий, освободившихся после демонтажа от временных сооружений, если они не предусмотрены  под размещение законных стоянок или капитальную застройку. В связи с этим в ближайшие дни на участке между домами Молокова, 66 и Шахеров, 44 будут произведены посадки крупномерных деревьев», — прокомментировал первый заместитель руководителя администрации Советского района Сергей Шанев.

Отметим, что первые посадки пройдут уже на следующей неделе. С начала года администрация Советского района освободила 277 земельных участков от самовольных сооружений, из них 24  незаконные автостоянки.

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае выросли цены на лекарства, икру и билеты в театр

В Красноярском крае выросли цены на лекарства, икру и билеты в театр

2 Ноября 2017 г.
Аналитики опубликовали индекс потребительских цен за октябрь
Новости Красноярска: В Идринском районе начали выпускать консервы из кролика

В Идринском районе начали выпускать консервы из кролика

2 Ноября 2017 г.
Продукты начнут поступать на рынок края
Новости Красноярска: Изъятого на таможне крокодила передадут в краеведческий музей

Изъятого на таможне крокодила передадут в краеведческий музей

1 Ноября 2017 г.
Экзотический экспонат изъяли у прилетевшей из Вьетнама пассажирки
Новости Красноярска: На КрЯККе расскажут «лечебные» сказки

На КрЯККе расскажут «лечебные» сказки

1 Ноября 2017 г.
Проект подготовлен для поддержки тяжело больных детей
Новости Красноярска: В Красноярске до основной площадки КрЯКК будут ходить бесплатные автобусы

В Красноярске до основной площадки КрЯКК будут ходить бесплатные автобусы

1 Ноября 2017 г.
Ярмарка книжной культуры пройдет в городе со 2 по 6 ноября
Новости Красноярска: ГУК «Жилфонд» объявляет акцию «50/50»

ГУК «Жилфонд» объявляет акцию «50/50»

1 Ноября 2017 г.
Половину долга перед Городской управляющей компанией можно оплатить в рассрочку
Новости компаний
02/11
Школьников и студентов региона познакомят с профессиональными секретами энергетиков
01/11
На корпоративном сайте СГК появился виртуальный тур по Красноярской ТЭЦ-3
30/10
Лучший водитель «КрасКома» работает на вакуумной машине
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Краевые депутаты предложили ввести дополнительный выходной

Краевые депутаты предложили ввести дополнительный выходной

31 Октября 2017 г.
Народные избранники хотят сделать 1 июня нерабочим днем
Новости Красноярска: Красноярцам предложили устроиться конвоирами

Красноярцам предложили устроиться конвоирами

30 Октября 2017 г.
На работу принимаются мужчины до 35 лет
Новости Красноярска: При обрушении подпорной стены в Октябрьском районе пострадали двое

При обрушении подпорной стены в Октябрьском районе пострадали двое

30 Октября 2017 г.
На месте работают 17 сотрудников МЧС
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.