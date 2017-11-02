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Школьников и студентов региона познакомят с профессиональными секретами энергетиков

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Красноярск
09:56 2 Ноября 2017
профессия, презентация, предприятие, специалисты, энергетика
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Территории энергообъектов закрыты для посторонних. Но только не в ноябре! Ежегодная профориентационная кампания «Неделя МРСК Сибири» готова зашагать по Красноярскому краю. Уже седьмой год подряд двери подстанций распахнутся, чтобы познакомить старшеклассников и студентов с особенностями работы жизнеобеспечивающей отрасли.

Взаимодействие с учебными заведениями и привлечение в отрасль молодых квалифицированных специалистов – стратегически важное направление кадровой политики «МРСК Сибири». Для этого сотрудниками филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Красноярскэнерго» разработаны и на постоянной основе проводятся уроки безопасности, экскурсии, презентации; организуются площадки на «Ярмарке вакансий», производственная практика и работа летних энергоотрядов.

Профориентационные мероприятия проводятся в компании в течение всего года, но всё-таки самый активный период наступает во время «Недели МРСК Сибири». В рамках «Недели» специалисты проведут экскурсии и презентации в 58 учебных заведениях – школах, ссузах и вузах на всей территории присутствия филиала «Красноярскэнерго». Мероприятия стартуют 3 ноября – к энергетикам приедут школьники из сел Ермаковское и Крутояр, поселка Приморск, а студентов Балахтинского аграрного техникума ждёт встреча, на которой они получат ответы на интересующие их вопросы: в чём специфика работы энергетика, как пройти практику в «МРСК Сибири» и сложно ли устроиться в компанию.

-​ Современные дети стали серьёзно относиться к выбору будущей специальности, и это хорошо. Наша задача рассказать о красноярской энергосистеме, познакомить с ней подрастающее поколение. Для школьников – это новая информация о мире профессий и возможность задуматься над тем, чтобы связать свою судьбу с энергетикой, а для студентов профильных учебных заведений – шанс определиться с местом работы, – рассказывает начальник департамента управления персоналом Юлия Кузнецова. – В «Красноярскэнерго» трудится высококвалифицированный персонал, но этот опыт, как и любой другой, нужно кому-то передавать. И мы понимаем, что нам необходимо привлечь в свои ряды молодых, талантливых и амбициозных специалистов. Профориентационная работа, и в частности проект «Неделя МРСК Сибири» даёт такую возможность. Это та площадка, на которой могут встретиться будущие работникам и работодатели, чтобы получить ответы на все интересующие их вопросы.

Фото: ПАО «МРСК Сибири»
По материалам ПАО «МРСК Сибири»

В статье упоминаются:
Организации: ПАО «МРСК Сибири»
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