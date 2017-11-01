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Изъятого на таможне крокодила передадут в краеведческий музей

Главная Общество
Красноярск
17:38 1 Ноября 2017
музей, таможня, сотрудники, экспозиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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2 ноября таможенники Красноярска передадут краевому краеведческому музею чучело крокодила. Сотрудники ведомства изъяли экзотический экспонат, длина которого составила 63 сантиметра, у гражданки Азербайджана. Как пояснили Sibnovosti.ru в пресс-службе таможни, женщина живет в Красноярске. Она возвращалась с отдыха во Вьетнаме и везла чучело крокодила в качестве сувенира. На таможенном посту аэропорт «Красноярск» заграничный презент у нее изъяли.

Как призналась сотрудникам таможни туристка, о том, что ввозить на территорию России подобные вещи запрещено, она не знала.В пресс-службе пояснили, что за 2016-2017-й годы эту уже пятое чучело крокодила, которое сотрудники изымают на пункте досмотра.

Передача чучела краеведческому музею пройдет в четверг, 2 ноября, в 10-ть утра в экспозиционном отделе на ул. Дубровинского, 84. 

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