На корпоративном сайте СГК появился виртуальный тур по Красноярской ТЭЦ-3

На корпоративном сайте Сибирской генерирующей компании появился виртуальный тур по Красноярской ТЭЦ-3. «Прогуляться» по территории станции может любой желающий. Будущему участнику экскурсии достаточно включить компьютер, планшет или смартфон с доступом в интернет.

Чтобы заглянуть в котельное отделение, оценить размеры электрофильтра и рассмотреть турбоагрегат с разных сторон теперь не нужно согласовывать визит с руководством теплоэлектростанции и получать пропуск через проходную. Все это можно сделать, буквально не вставая с места. В виртуальный тур вошли 35 панорамных фотографий всех цехов предприятия и 3D-снимок всего комплекса сооружений с высоты птичьего полета.

Помимо осмотра станции, у участников «виртуальной экскурсии» есть возможность изучить полезные и интересные факты о назначении основного оборудования станции и тонкостях его работы. А также узнать сколько топлива потребляет предприятие и в динамике наблюдать процесс разгрузки вагонов.

«Мы часто проводим экскурсии для школьников и студентов профильных учебных заведений, но не у всех красноярцев есть возможность лично выбраться на предприятие. Такая виртуальная прогулка будет интересна и коллегам-энергетикам из других городов — ведь каждый энергообъект уникален. В одном только Красноярске три теплоэлектростанции, и все разные, каждая со своим характером», — считает директор Красноярской ТЭЦ-3 Андрей Власов.

Красноярская ТЭЦ-3 — самая молодая станция в городе, поэтому опробовать современную медиа-технологию было решено именно на ней. В планах СГК провести панорамную съемку и других предприятий энергохолдинга.



Подготовлено по материалам пресс-службы СГК