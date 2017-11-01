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На КрЯККе расскажут «лечебные» сказки

Главная Общество
Красноярск
17:07 1 Ноября 2017
дети, книги, сказка, болезнь, реабилитация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Медиа-Мастерская и творческое объединение «Твори-Гора» представят на КрЯККе проект «Азбука современности. Философия сказки».

Проект был задуман как эмоциональная поддержка детей, которые находятся на лечении в отделении онкогематологии краевой детской больницы.

Несколько месяцев более 100 учеников медиа-мастерской вместе с неравнодушными красноярцами писали «лечебные» сказки.

Во время творческой деятельности создатели проекта нашли целый пласт технологий психосоматики.

На встречах никто не разбирался в медицинских аспектах появления болезни, красноярцы стали «творческими разведчиками» и попытались ответить на вопросы:  существуют ли немедицинские способы влияния на здоровье человека, что можно сделать для семей с болеющими детьми, какими культурными и творческими инструментами можно воспользоваться, чтобы помочь детям победить болезнь?

При создании проекта авторы «лечебных сказок» познакомились с немедицинскими мировоззренческими причинами заболеваний, погрузились в глубины культурно-философских смыслов заболеваний. Они находили нужные для сказок сюжеты и создавали терапевтические образы.

18 «лечебных» сказок представят авторы проекта на ярмарке книжной культуры в Красноярске.

С помощью своих произведения авторы попытаются привлечь маленьких пациентов и их родителей к диалогу о мудрости и красоте.

Познакомиться со сказками авторы проекта приглашают на КрЯКК. Ярмарка книжной культуры пройдет со 2 по 6 ноября в МВДЦ «Сибирь» на ул. Авиаторов, 19.

На следующей неделе фотовыставка будет находиться в онкогематологическом отделении Краевой детской больницы.

По материалам пресс-службы администрации города Красноярска 

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