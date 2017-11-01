В Красноярске до основной площадки КрЯКК будут ходить бесплатные автобусы

По традиции главной площадкой КрЯКК станет МВДЦ «Сибирь». До комплекса и обратно будут курсировать бесплатные автобусы. Отправлять транспорт планируют от трех библиотек в прямом и обратном направлениях.

Первое направление — это государственная универсальная научная библиотека по адресу: ул. Карла Маркса, 114. Второе — Красноярская краевая молодежная библиотека на ул. Щорса, 46, пр. Металлургов, 22. Третье направление — Красноярская краевая детская библиотека на ул. Корнетова, 2.



Расписание автобусов можно увидеть в зданиях этих библиотек. Как отмечают организаторы КрЯККа, на транспорте будут размещены стикеры.

Также в администрации города напоминают, что в районе МВДЦ «Сибирь» на ул. Авиаторов,19 проходят автобусные маршруты № 27 «Междугородний автовокзал — пос. Водников-Полигон» и № 85 «мкрн. Верхние Черемушки — Ветлужанка».

По улице 78 Добровольческой бригады через остановку «Сбербанк» проходят следующие автобусные маршруты:

- № 50 «Солнечный – Стела»;

- № 53 «Ветлужанка – ул. Рокоссовского»;

- № 63 «Солнечный – Академгородок»;

- № 71 «Спортзал – пос. Таймыр»;

- № 74 «пос. Шинников – Кардиоцентр»;

- № 79 «Д/К Кировский – ул. Рокоссовского»;

- № 81 «ООО «Сибирский элемент» - Железнодорожный вокзал»;

- № 98 «ЛДК – ОАО «РУСАЛ».

В Красноярске Фонд Михаила Прохорова организует XI Красноярскую ярмарку книжной культуры (КРЯКК). Ежегодно ярмарка объединяет более 200 издательств. В культурной программе принимают участие сотни гостей из России и стран мира, а посещают ярморочные события более 50 000 человек. Тема одиннадцатой книжной ярмарки – «Наука и культура».



По материалам администрации города Красноярска