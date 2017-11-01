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ГУК «Жилфонд» объявляет акцию «50/50»

Главная Общество
Красноярск
12:58 1 Ноября 2017
жилье, оплата, местные, жители, долг
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С 1 ноября по 15 декабря ГУК «Жилфонд» объявляет акцию «50/50». За это время у жителей, имеющих задолженность перед Городской управляющей компанией, есть возможность оплатить половину долга в рассрочку.

Действие акции распространяется только на собственников жилья, долг которых подтвержден судебным актом и исполнительный документ находится на исполнении в Службе судебных приставов.

Чтобы принять участие в акции, собственникам жилья необходимо обратиться в управление по работе с дебиторской задолженностью по адресу: ул. Республики, 33, каб. 303 с заявлением об отзыве исполнительного документа, оплатить 50% от имеющейся задолженности, а на оставшуюся часть задолженности оформить рассрочку.

На сегодняшний день количество должников, взыскание долга, которых находится на исполнении у судебных приставов, составляет 11 500 человек. Средняя сумма задолженности у собственников — 35 -40 тысяч рублей.

Информацию о сумме задолженности можно уточнить по тел. 256-80-75; 256-80-79; 256-80-71 или на официальном сайте управления службы судебных приставов по Красноярскому краю (www.r24.fssprus.ru).

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