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СФУ приглашает школьников на дни открытых дверей

Главная Общество
Красноярск
10:19 1 Ноября 2017
сфу, школьники, программа, университет, подготовка
Автор: Sibnovosti.ru
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В первый день, 3 ноября, в библиотеке СФУ состоится презентация Сибирского федерального университета и 20-ти профильных институтов. «Как сдать ЕГЭ?», «Какую специальность выбрать?» — на эти вопросы ответят приглашенные эксперты и ведущие преподаватели СФУ.

Весь день для школьников будут работать интерактивные площадки. На локации Института космических и информационных технологий они смогут своими руками собрать компьютер, представители Института нефти и газа покажут уникальную коллекцию нефти, а Политех — электромотоцикл и танцующих роботов. Школьников также ждут мастер-классы по молекулярной кухне, китайской каллиграфии и биотестированию.

Впервые в рамках дней открытых дверей состоится награждение победителей конкурса на премию ректора «Учитель — партнер СФУ».

Во второй день, 4 ноября, школьники смогут посетить открытые мероприятия в профильных институтах СФУ, расположенных по адресам: пр. Свободный, ул. Киренского, ул. Маерчака и пр. имени газеты «Красноярский рабочий». Здесь они получат подробную информацию о специальностях и направлениях подготовки институтов СФУ, условиях обучения и проживания в общежитиях, а также перспективах трудоустройства.

Участников ждут мастер-классы от преподавателей и встречи с администрацией институтов, викторины и интерактивные площадки от студентов, квест-игры и экскурсии по кафедрам. Так, Институт экологии и географии и Инженерно-строительный институт покажут школьникам современные учебные и научные лаборатории. Институт психологии и педагогики подготовили профориентационные тест для всех, кто еще не определился с профессией. С программой мероприятия можно познакомиться на сайте университета.

Подготовлено по материалам пресс-службы СФУ

Фото предоставлено пресс-службой СФУ 

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