Красноярский край и Чечня планируют сотрудничать в 2018 году

В правительстве края полагают, что на утверждение соглашения в органах власти может уйти около шести месяцев.

Красноярский край и Чечня договорились заключить соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, об этом агентству ТАСС заявил представитель правительства Красноярского края.

«Стороны договорились о заключении соглашения между Красноярским краем и Чеченской Республикой о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Скорее всего это произойдет уже в 2018 году, так как соглашение еще необходимо подготовить, прописать мероприятия, утвердить в Законодательном собрании. На это может уйти около полугода», — рассказал он.

В прошлые выходные красноярцы увидели выступление чеченского ансамбля «Вайнах», который совместно с Красноярским государственным академическим ансамблем танца Сибири имени Михаила Годенко вышел на сцену во время открытия турнира на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева.

У Красноярского края в активе уже есть аналогичные соглашения с другими северокавкавказскими регионами. В 2008 году был подписан договор с Северной Осетией, в 2010 году — с Кабардино-Балкарией, в 2011 году — с Ингушетией.



Фото с официального портала чеченского государственного ансамбля танца «Вайнах»