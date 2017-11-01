1 ноября
Красноярск
погода -8 °C
курсы валют
58.12
 
€ 67.64
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Красноярский край и Чечня планируют сотрудничать в 2018 году

Главная Общество
Красноярск
10:08 1 Ноября 2017
сотрудничество, краснодарский, край, чечня
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В правительстве края полагают, что на утверждение соглашения в органах власти может уйти около шести месяцев.

Красноярский край и Чечня договорились заключить соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, об этом агентству ТАСС заявил представитель правительства Красноярского края.

«Стороны договорились о заключении соглашения между Красноярским краем и Чеченской Республикой о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Скорее всего это произойдет уже в 2018 году, так как соглашение еще необходимо подготовить, прописать мероприятия, утвердить в Законодательном собрании. На это может уйти около полугода», — рассказал он.

В прошлые выходные красноярцы увидели выступление чеченского ансамбля «Вайнах», который совместно с Красноярским государственным академическим ансамблем танца Сибири имени Михаила Годенко вышел на сцену во время открытия турнира на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева.

У Красноярского края в активе уже есть аналогичные соглашения с другими северокавкавказскими регионами. В 2008 году был подписан договор с Северной Осетией, в 2010 году — с Кабардино-Балкарией, в 2011 году — с Ингушетией.

Фото с официального портала чеченского государственного ансамбля танца «Вайнах»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: СФУ приглашает школьников на дни открытых дверей

СФУ приглашает школьников на дни открытых дверей

1 Ноября 2017 г.
3–4 ноября в Сибирском федеральном университете пройдут дни открытых дверей
Новости Красноярска: Красноярцам покажут кино в заповеднике «Столбы»

Красноярцам покажут кино в заповеднике «Столбы»

31 Октября 2017 г.
В городе пройдет фестиваль экологического кино
Новости Красноярска: В красноярских школах открылись хоровые и художественные классы

В красноярских школах открылись хоровые и художественные классы

31 Октября 2017 г.
Специалисты ищут новые таланты
Новости Красноярска: В Красноярске раскрыли схему получения земли через инвалидов

В Красноярске раскрыли схему получения земли через инвалидов

31 Октября 2017 г.
Покупатели под видом инвалидов получали земли и продавали их
Новости Красноярска: Муниципалитеты края получат новые возможности благодаря Универсиаде

Муниципалитеты края получат новые возможности благодаря Универсиаде

31 Октября 2017 г.
Организаторы рассчитывают на помощь территорий
Новости Красноярска: В Красноярске 39 чиновников наказали за ошибки в декларациях о доходах

В Красноярске 39 чиновников наказали за ошибки в декларациях о доходах

31 Октября 2017 г.
Справки о доходах не содержали всех сведений о счетах
Новости компаний
30/10
Лучший водитель «КрасКома» работает на вакуумной машине
25/10
Сбербанк предлагает избавиться от мелочи и получить приятный бонус
24/10
Внимание, архитекторы и дизайнеры! Конкурс идей для Буфф-сада
23/10
Школа управдомов «Жилфонда» перешла на новый формат
23/10
Пилотный электрофильтр ТЭЦ-1 будет высотой с 12-этажный дом
23/10
На комбинате «Волна» подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне—2017
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Министр культуры отказалась комментировать коррупционный скандал в краевой филармонии

Министр культуры отказалась комментировать коррупционный скандал в краевой филармонии

30 Октября 2017 г.
Елена Мироненко сослалась на презумпцию невиновности
Новости Красноярска: Кто такой мэр Еремин? Биография нового главы Красноярска

Кто такой мэр Еремин? Биография нового главы Красноярска

27 Октября 2017 г.
Sibnovosti.ru узнали некоторые факты о главе Красноярска
Новости Красноярска: В министерстве экологии предложили платить автомобилистам за отказ от бензина

В министерстве экологии предложили платить автомобилистам за отказ от бензина

27 Октября 2017 г.
Ведомство намерено поощрить автовладельцев, которые перейдут на газ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.